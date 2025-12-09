Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Peja w rozmowie o kondycji współczesnego hip hopu nie gryzł się w język. Artysta otwarcie skrytykował mainstreamowy rap, komercyjne kolaboracje oraz współczesne rozumienie kultury hip hopowej. Podczas spotkania z uczniami II LO w Poznaniu podkreślił, że prawdziwy hip hop nie ma nic wspólnego z kolorową popkulturą tworzoną dla mas.

Peja o obecnym hip hopie: „Nie zmieniło się kompletnie nic”

Zapytany o to, jak wygląda dziś scena hip hopowa, Peja odparł, że z jego punktu widzenia kultura ta pozostała taka sama jak kiedyś, a różnica wynika głównie z błędnych interpretacji tego gatunku przez media i część artystów.

Raper wyjaśniał:



„Młoda scena hip hopowa sięga do korzeni i opiera się jednak na pracy starej szkoły, na brzmieniu klasycznym, robiąc tak zwany stary nowy hip hop. Mainstreamowy, popkulturowy rap, który jest kolorowy, wesoły, bezrefleksyjny, miałki i na żenująco słabym poziomie, nie wpisuje się w definicję dzisiejszego hip hopu. Hip hop jest kulturowy i z hip hopu jako kultury nie ma pieniędzy. Hip hop zawsze będzie uliczny, bo wyrósł na ulicy jako kontrkultura czarnych dla białej supremacji. Jak dobrze wiemy, muzyka rockowa, blues, R&B – wszystko zostało ukradzione czarnemu człowiekowi”.

Rap a komercja – Peja krytykuje współprace reklamowe

Artysta mocno odciął się od najpopularniejszych wykonawców utożsamianych z hip hopem. Jego zdaniem wiele gwiazd nie reprezentuje wartości tej kultury, zwłaszcza gdy ich działalność opiera się na marketingu i kontraktach reklamowych, a nie na przekazie.

Peja mówi:



„Jeśli miałbym dzisiaj dokonywać podziału na hip hop rozrywkowy czy poważny, klasyczny, mniej klasyczny, mainstreamowy, komercyjny, to według mnie istnieje rap, który jest związany z kulturą hip hopową i wywodzi się bezpośrednio z niej i rap, który dzisiaj jest nawinięty pod nowoczesny beat, a jutro pod disco polo. Tych ludzi oczywiście akceptuję, ale niekoniecznie ma to dużo wspólnego z szacunkiem wypływającym ode mnie”. Dalej dodaje:



„Wielu z nich, którzy teraz zarabiają miliony dolarów nawet na jakichś kontraktach z wielkimi gigantami i odzieżowymi markami samochodów czy fast foodów, które zatruwają nas totalnie toksyną, generują miliardy wyświetleń, generują miliony dolarów, cynicznie wyciskając cytrynę z tematu hip hop, który właśnie podrzucają media, wrzucając ich z nami do jednego worka”.

„To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

W dalszej części rozmowy Peja podkreślił, że hip hop nie jest tworem elit, lecz głosem ludzi z ulicy, którzy walczyli o swoje prawa i godność.