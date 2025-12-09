CGM

Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

Raper krytykuje współprace reklamowe

2025.12.09

opublikował:

Peja ostro o współczesnym hip hopie: „To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Peja w rozmowie o kondycji współczesnego hip hopu nie gryzł się w język. Artysta otwarcie skrytykował mainstreamowy rap, komercyjne kolaboracje oraz współczesne rozumienie kultury hip hopowej. Podczas spotkania z uczniami II LO w Poznaniu podkreślił, że prawdziwy hip hop nie ma nic wspólnego z kolorową popkulturą tworzoną dla mas.

Peja o obecnym hip hopie: „Nie zmieniło się kompletnie nic”

Zapytany o to, jak wygląda dziś scena hip hopowa, Peja odparł, że z jego punktu widzenia kultura ta pozostała taka sama jak kiedyś, a różnica wynika głównie z błędnych interpretacji tego gatunku przez media i część artystów.

Raper wyjaśniał:

„Młoda scena hip hopowa sięga do korzeni i opiera się jednak na pracy starej szkoły, na brzmieniu klasycznym, robiąc tak zwany stary nowy hip hop. Mainstreamowy, popkulturowy rap, który jest kolorowy, wesoły, bezrefleksyjny, miałki i na żenująco słabym poziomie, nie wpisuje się w definicję dzisiejszego hip hopu. Hip hop jest kulturowy i z hip hopu jako kultury nie ma pieniędzy. Hip hop zawsze będzie uliczny, bo wyrósł na ulicy jako kontrkultura czarnych dla białej supremacji. Jak dobrze wiemy, muzyka rockowa, blues, R&B – wszystko zostało ukradzione czarnemu człowiekowi”.

Rap a komercja – Peja krytykuje współprace reklamowe

Artysta mocno odciął się od najpopularniejszych wykonawców utożsamianych z hip hopem. Jego zdaniem wiele gwiazd nie reprezentuje wartości tej kultury, zwłaszcza gdy ich działalność opiera się na marketingu i kontraktach reklamowych, a nie na przekazie.

Peja mówi:


„Jeśli miałbym dzisiaj dokonywać podziału na hip hop rozrywkowy czy poważny, klasyczny, mniej klasyczny, mainstreamowy, komercyjny, to według mnie istnieje rap, który jest związany z kulturą hip hopową i wywodzi się bezpośrednio z niej i rap, który dzisiaj jest nawinięty pod nowoczesny beat, a jutro pod disco polo. Tych ludzi oczywiście akceptuję, ale niekoniecznie ma to dużo wspólnego z szacunkiem wypływającym ode mnie”.

Dalej dodaje:

„Wielu z nich, którzy teraz zarabiają miliony dolarów nawet na jakichś kontraktach z wielkimi gigantami i odzieżowymi markami samochodów czy fast foodów, które zatruwają nas totalnie toksyną, generują miliardy wyświetleń, generują miliony dolarów, cynicznie wyciskając cytrynę z tematu hip hop, który właśnie podrzucają media, wrzucając ich z nami do jednego worka”.

„To nie była muzyka dzieci z bananowych domów”

W dalszej części rozmowy Peja podkreślił, że hip hop nie jest tworem elit, lecz głosem ludzi z ulicy, którzy walczyli o swoje prawa i godność.

Raper zwrócił uwagę:

„Jest to trochę frustrujące, ale jestem już prawie po pięćdziesiątym roku życia, znam swoją wartość i uważam, że pieniądze można zarabiać również w sposób bardziej etyczny i zgodny z tym, czemu to powstało. To była rebelia, to był bunt, to była niezgoda. To była walka z przemocą, z rasizmem, z niesprawiedliwością społeczną. To nie była potupajka. To nie była muzyka dzieci z bananowych domów, z prominentnych rządowych rodzin, potomków tak zwanych elit, które teraz media dopieszczają, bo jest to bardzo mocno skonsolidowane i oparte jednak na współpracy biznes, polityka, mainstream. To są układy, które od osiemdziesiątego dziewiątego się nie zmieniły”.

Tagi


Popularne newsy

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka
NEWS

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”
NEWS

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN
NEWS

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wybrane. Jubileuszowa edycja plebiscytu PWN

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”
NEWS

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym
NEWS

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy
NEWS

Żurom i Peja zakończyli wieloletni konflikt? Tak przynajmniej twierdzi ten pierwszy

TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz
NEWS

TVP ogłosiła występ megagwiazdy na Sylwestrze z Dwójką. Sting stanie na scenie obok Malika Montany, Dody i Maryli Rodowicz

Polecane

CGM
Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Morderca, gwałciciel, pedofil, narkoman, zboczeniec, masakra”

Doda z ostrym komentarzem po obejrzeniu dokumentu o Diddym: „Mor ...

"Koniecznie zobaczcie ten film zanim zostanie zablokowany"

2 godziny temu

CGM
Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ostatnie tygodnie zycia

Do sieci trafiły zdjęcia pokoju hotelowego, w którym POORSTACY spędził ...

Nowe informacje o ostatnich chwilach artysty

2 godziny temu

CGM
Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Gwiazda była gościem podcastu Wojewódzki i Kędzierski

2 godziny temu

CGM
Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzyło w ciągu 10 dni, było kompletnie nie do wyobrażenia”

Kazik przekazuje nowe informacje o stanie zdrowia: „To, co się wydarzy ...

Kazik prostuje informacje o przyczynie problemów zdrowotnych

3 godziny temu

CGM
Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Megadeth kończą działalność. Poznaliśmy powody tej decyzji

Legendarna formacja thrash metalowa Megadeth powoli żegna się ze sceną

4 godziny temu

1 na 1
Muniek Staszczyk szczerze o życiu, kryzysach, depresji, wylewie i powrocie na scenę: „Dostałem od życia dużo więcej niż chciałem”

Muniek Staszczyk szczerze o życiu, kryzysach, depresji, wylewie i powr ...

Lider T.Love gościem Artura Rawicza

4 godziny temu