Powrót Guziora: nowy singiel i teledysk rapera

Jeden z najlepszych MC polskiej sceny wraca z nowym numerem

2025.12.05

Powrót Guziora: nowy singiel i teledysk rapera

Guzior powrócił z nową energią i nowym materiałem. Po tym, jak nie pojawił się w tegorocznym podsumowaniu Spotify Wrapped, raper zaskoczył fanów premierą kawałka „Puste butelki i puste portfele”. Tuż przed północą ukazał się również singiel „Stabilny grunt”, który od razu trafił na platformy streamingowe wraz z teledyskiem.

Nowy numer sugeruje, że Guzior wraca na scenę w odświeżonej formie. Za produkcję odpowiada Lohleq, natomiast klip przygotował Kooza. Utwór wzbudził spore zainteresowanie fanów, którzy od dawna czekali na jego nową muzykę.

Czy Guzior szykuje większy projekt?

Na ten moment nie wiadomo, czy „Stabilny grunt” to zapowiedź nowego albumu. Możliwe, że to jedynie pierwszy krok powrotu artysty po dłuższej ciszy. Biorąc pod uwagę reakcję fanów, można się jednak spodziewać, że w najbliższym czasie usłyszymy od Guziora więcej nowości.

