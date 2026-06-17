Rick Ross wspomina sesje z Kanye Westem na Hawajach. Zwykły McDonald’s miał pomóc w tworzeniu hitów

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Rick Ross wrócił wspomnieniami do pracy z Kanye West nad jednym z najbardziej cenionych utworów w swojej karierze. Podczas niedawnego wywiadu artysta zdradził, dlaczego Hawaje stały się idealnym miejscem do nagrywania muzyki oraz jak lokalny McDonald’s odegrał nieoczekiwaną rolę w procesie twórczym.

Rick Ross o pracy z Kanye Westem na Hawajach

W trakcie rozmowy Rick Ross opowiedział o kulisach powstawania utworu „Devil in a New Dress”, który znalazł się na albumie My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Raper przyznał, że początkowo nie rozumiał, dlaczego Kanye West zdecydował się przenieść sesje nagraniowe właśnie na Hawaje.

Z czasem jednak zrozumiał, że wyspa oferowała coś, czego trudno doświadczyć w największych centrach muzycznych Stanów Zjednoczonych – prywatność i spokój.

Według Rossa mieszkańcy Hawajów słyną z szacunku dla prywatności innych osób. Nawet jeśli rozpoznawali światowe gwiazdy muzyki, zazwyczaj nie podchodzili do nich po zdjęcia czy autografy.

McDonald’s pełen gwiazd, ale bez tłumu fanów

Jednym z najbardziej zaskakujących wspomnień artysty była historia związana z restauracją McDonald’s znajdującą się w pobliżu studia nagraniowego.

Rick Ross wspominał, że regularnie odwiedzał lokal razem z Kanye Westem i innymi znanymi raperami. Mimo obecności wielu rozpoznawalnych postaci sceny hip-hopowej, nikt nie zakłócał im spokoju.

Zdaniem muzyka właśnie taka atmosfera pozwalała skupić się na tworzeniu muzyki i ograniczyć rozpraszające elementy związane ze sławą. W przeciwieństwie do Los Angeles czy Nowego Jorku artyści mogli funkcjonować niemal anonimowo.

Hawaje jako miejsce sprzyjające kreatywności

Wypowiedź Ricka Rossa pokazuje, jak duże znaczenie dla procesu twórczego może mieć odpowiednie otoczenie. Wielu artystów szuka miejsc oddalonych od codziennego zgiełku, aby skoncentrować się wyłącznie na pracy nad nowymi projektami.

Dla Kanye Westa Hawaje od lat były miejscem szczególnym. To właśnie tam powstawała znaczna część materiału na album „My Beautiful Dark Twisted Fantasy”, uznawany przez wielu krytyków za jedno z najważniejszych wydawnictw hip-hopowych XXI wieku.

Rick Ross świętuje 20-lecie „Port of Miami”

Wspomnienia o pracy z Kanye Westem pojawiły się przy okazji jubileuszowej trasy koncertowej związanej z 20-leciem debiutanckiego albumu Ricka Rossa, Port of Miami.

Artysta rozpoczął serię koncertów w rodzinnym Miami, gdzie opowiadał również o swoich aktualnych planach muzycznych. Raper potwierdził, że od około roku pracuje nad nowym albumem zatytułowanym „Set in Stone”.

Imperium biznesowe Ricka Rossa

Poza działalnością muzyczną Rick Ross od lat rozwija również liczne przedsięwzięcia biznesowe. Raper inwestował między innymi w branżę gastronomiczną i jest kojarzony z udziałami w popularnych sieciach restauracji oraz projektach związanych z rynkiem spożywczym.

Dzięki temu stał się jednym z najbardziej przedsiębiorczych artystów hip-hopowych, skutecznie łącząc karierę muzyczną z działalnością biznesową.

Choć od nagrań z Kanye Westem minęło już wiele lat, wspomnienia z Hawajów pokazują, że czasem to właśnie spokojne miejsce i brak medialnego szumu mogą stworzyć najlepsze warunki do powstawania muzyki, która przechodzi do historii.