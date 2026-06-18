CGM

Mamy godzinowy line-up Open’era. Pełny harmonogram koncertów dzień po dniu

69 koncertów na czterech scenach festiwalu

2026.06.18

opublikował:

Opener2018_d3_2_Foto_P. Tarasewicz-7

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Organizatorzy Open’er Festival 2026 opublikowali szczegółowy harmonogram godzinowy tegorocznej edycji. W dniach 1–4 lipca na scenach w Gdyni wystąpią największe gwiazdy światowej i polskiej muzyki, w tym The xx, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, The Cure, Calvin Harris czy Martin Garrix.

Sprawdź, kto zagra na poszczególnych scenach i o której godzinie rozpoczynają się koncerty.

1 lipca (środa) – Florence + The Machine i The xx na start

Orange Main Stage

  • 17:30 – Kasia Lins
  • 20:00 – Zara Larsson
  • 22:00 – The xx
  • 00:15 – Florence + The Machine

Tent Stage

  • 19:00 – Kneecap
  • 21:00 – Matt Berninger
  • 23:10 – David Byrne
  • 01:30 – Vito Bambino

ALTER STAGE

  • 17:00 — Natalia Muianga
  • 20:10 — Viagra Boys
  • 21:50 — SKOK
  • 23:45 — AVI
  • 01:15 — Joy (Anonymous)

Flow Stage

  • 18:30 – HELA
  • 20:45 – Daniel Godson
  • 22:45 – Dezydery
  • 00:45 – Drabusheyka

2 lipca (czwartek) – Halsey, Nick Cave i Calvin Harris

Orange Main Stage

  • 17:00 – Sobel
  • 19:00 – Halsey
  • 22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds
  • 00:45 – Calvin Harris

Tent Stage

  • 16:50 – Ralph Kaminski
  • 18:30 – Audrey Nuna
  • 20:50 – IDLES
  • 22:30 – Reneé Rapp
  • 00:15 – Clipse

Alter Stage

  • 17:10 – PIXY
  • 19:30 – Don West
  • 21:20 – Kasia Stankiewicz
  • 23:30 – Daria ze Śląska
  • 01:45 – Bassvictim

Flow Stage

  • 18:00 – Błoto
  • 20:20 – Supermodel
  • 23:00 – Klawo
  • 00:30 – Maks.Tachasiuk

3 lipca (piątek) – The Cure, Martin Garrix i OKI

Orange Main Stage

  • 19:00 – Slowdive
  • 21:00 – The Cure
  • 00:30 – Martin Garrix

Tent Stage

  • 17:00 – Zalia
  • 18:30 – Kaz Bałagane
  • 20:15 – OKI
  • 23:30 – Ethel Cain
  • 01:45 – Sofi Tukker

Alter Stage

  • 16:45 – Coals
  • 18:15 – Anna Calvi
  • 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
  • 22:45 – Bokka
  • 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Flow Stage

  • 17:45 – Hypen Dash
  • 20:10 – Just Mustard
  • 22:45 – SW@DA & NICZOS
  • 00:30 – Jehnny Beth

4 lipca (sobota) – Jennie, Peggy Gou i Sokół

Orange Main Stage

  • 18:15 – Addison Rae
  • 20:00 – Teddy Swims
  • 22:15 – Jennie
  • 00:30 – Peggy Gou

Tent Stage

  • 17:00 – Sokół
  • 19:00 – LP
  • 21:15 – JADE
  • 23:30 – PinkPantheress
  • 01:30 – Tomorrow

Alter Stage

  • 17:45 – Koza & Kuba Więcek
  • 19:15 – Luvcat
  • 23:30 – Lordofon
  • 02:00 – Horsegirl

Flow Stage

  • 18:30 – Rene
  • 20:30 – Sadie Jean
  • 22:00 – Omasta
  • 00:15 – Łaszewo

Tagi


Popularne newsy

Kanye West
NEWS

Rick Ross wspomina sesje z Kanye Westem na Hawajach. Zwykły McDonald’s miał pomóc w tworzeniu hitów

cne Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl
NEWS

Tede zarzuca CNE pominięcie go w Opolu. CNE odpowiada: „Przecież ja was tam komplementuję”

Ewa Farna
NEWS

Ewa Farna jako pierwsza wokalistka w Czechach wyprzedała stadion. Gościnnie wystąpił z nią OKI, który twierdzi, że żaden Polak nie zagrał takiego koncertu jak Ewa

Doda Kuba Wojewodzki IG 2026
NEWS

Kuba Wojewódzki o Dodzie: „W Opolu pokazała się w bieliźnie. Mam nadzieję, że przed prokuratorem też nie będzie miała nic do ukrycia”

Josimar Dias IG 2026
NEWS

Bramkarz Wysp Zielonego Przylądka został bohaterem meczu z Hiszpanią. Jego Instagram wybuchł po meczu na mundialu. Obserwuje go nawet Taco Hemingway

Olivier Thee 4 yt
NEWS

Oliver Tree zginął w katastrofie helikoptera. Producent muzyczny miał lecieć z nim – zdanie zmienił w ostatniej chwili

Michael film 2026 2
NEWS

„Michael” bije rekordy. To najbardziej dochodowy film muzyczny w historii

Polecane

CGM
__Julia Wieniawa Stodola Bacstage FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-44

Forbes ujawnił ranking najcenniejszych kobiecych marek osobistych. W p ...

Trzy na cztery pierwsze miejsca zajmują kobiety związane z muzyką

2 godziny temu

CGM
BARY 2026

„Kuba vs Bary” – pierwszy solowy album Bary’eg ...

Nowy etap w karierze Barego

3 godziny temu

CGM
Hugo Tarres 2026

Nowa scena na Męskim Graniu – nowy rozdział dla debiutantów z Po ...

Męskie Granie 2026 wprowadza istotną zmianę, która może wpłynąć na przyszłość polskiej sceny

3 godziny temu

CGM
Processed with VSCO with g6pro preset

Murda zagra koncert w Warszawie. Gwiazda tureckiego rapu przyjedzie do ...

Ponad miliard odtworzeń na platformach streamingowych

4 godziny temu

CGM
Ama i Mandarynaok

Mandaryna szczerze o relacji z Michałem Wiśniewskim. „Do dziś sł ...

Mandaryna w szczerej rozmowie o przeszłości

5 godzin temu

CGM
Guns N Roses foto taras

Policja bada incydent na diabelskim młynie podczas Download Festival. ...

Kontrowersje na Download Festival

5 godzin temu