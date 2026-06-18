Mamy godzinowy line-up Open’era. Pełny harmonogram koncertów dzień po dniu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Organizatorzy Open’er Festival 2026 opublikowali szczegółowy harmonogram godzinowy tegorocznej edycji. W dniach 1–4 lipca na scenach w Gdyni wystąpią największe gwiazdy światowej i polskiej muzyki, w tym The xx, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, The Cure, Calvin Harris czy Martin Garrix.

Sprawdź, kto zagra na poszczególnych scenach i o której godzinie rozpoczynają się koncerty.

1 lipca (środa) – Florence + The Machine i The xx na start

Orange Main Stage

17:30 – Kasia Lins

20:00 – Zara Larsson

22:00 – The xx

00:15 – Florence + The Machine

Tent Stage

19:00 – Kneecap

21:00 – Matt Berninger

23:10 – David Byrne

01:30 – Vito Bambino

ALTER STAGE

17:00 — Natalia Muianga

20:10 — Viagra Boys

21:50 — SKOK

23:45 — AVI

01:15 — Joy (Anonymous)

Flow Stage

18:30 – HELA

20:45 – Daniel Godson

22:45 – Dezydery

00:45 – Drabusheyka

2 lipca (czwartek) – Halsey, Nick Cave i Calvin Harris

Orange Main Stage

17:00 – Sobel

19:00 – Halsey

22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds

00:45 – Calvin Harris

Tent Stage

16:50 – Ralph Kaminski

18:30 – Audrey Nuna

20:50 – IDLES

22:30 – Reneé Rapp

00:15 – Clipse

Alter Stage

17:10 – PIXY

19:30 – Don West

21:20 – Kasia Stankiewicz

23:30 – Daria ze Śląska

01:45 – Bassvictim

Flow Stage

18:00 – Błoto

20:20 – Supermodel

23:00 – Klawo

00:30 – Maks.Tachasiuk

3 lipca (piątek) – The Cure, Martin Garrix i OKI

Orange Main Stage

19:00 – Slowdive

21:00 – The Cure

00:30 – Martin Garrix

Tent Stage

17:00 – Zalia

18:30 – Kaz Bałagane

20:15 – OKI

23:30 – Ethel Cain

01:45 – Sofi Tukker

Alter Stage

16:45 – Coals

18:15 – Anna Calvi

19:50 – Panda Bear & Sonic Boom

22:45 – Bokka

01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Flow Stage

17:45 – Hypen Dash

20:10 – Just Mustard

22:45 – SW@DA & NICZOS

00:30 – Jehnny Beth

4 lipca (sobota) – Jennie, Peggy Gou i Sokół

Orange Main Stage

18:15 – Addison Rae

20:00 – Teddy Swims

22:15 – Jennie

00:30 – Peggy Gou

Tent Stage

17:00 – Sokół

19:00 – LP

21:15 – JADE

23:30 – PinkPantheress

01:30 – Tomorrow

Alter Stage

17:45 – Koza & Kuba Więcek

& 19:15 – Luvcat

23:30 – Lordofon

02:00 – Horsegirl

Flow Stage