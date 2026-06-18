Mamy godzinowy line-up Open’era. Pełny harmonogram koncertów dzień po dniu

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Organizatorzy Open’er Festival 2026 opublikowali szczegółowy harmonogram godzinowy tegorocznej edycji. W dniach 1–4 lipca na scenach w Gdyni wystąpią największe gwiazdy światowej i polskiej muzyki, w tym The xx, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, The Cure, Calvin Harris czy Martin Garrix.
Sprawdź, kto zagra na poszczególnych scenach i o której godzinie rozpoczynają się koncerty.
1 lipca (środa) – Florence + The Machine i The xx na start
Orange Main Stage
- 17:30 – Kasia Lins
- 20:00 – Zara Larsson
- 22:00 – The xx
- 00:15 – Florence + The Machine
Tent Stage
- 19:00 – Kneecap
- 21:00 – Matt Berninger
- 23:10 – David Byrne
- 01:30 – Vito Bambino
ALTER STAGE
- 17:00 — Natalia Muianga
- 20:10 — Viagra Boys
- 21:50 — SKOK
- 23:45 — AVI
- 01:15 — Joy (Anonymous)
Flow Stage
- 18:30 – HELA
- 20:45 – Daniel Godson
- 22:45 – Dezydery
- 00:45 – Drabusheyka
2 lipca (czwartek) – Halsey, Nick Cave i Calvin Harris
Orange Main Stage
- 17:00 – Sobel
- 19:00 – Halsey
- 22:00 – Nick Cave & The Bad Seeds
- 00:45 – Calvin Harris
Tent Stage
- 16:50 – Ralph Kaminski
- 18:30 – Audrey Nuna
- 20:50 – IDLES
- 22:30 – Reneé Rapp
- 00:15 – Clipse
Alter Stage
- 17:10 – PIXY
- 19:30 – Don West
- 21:20 – Kasia Stankiewicz
- 23:30 – Daria ze Śląska
- 01:45 – Bassvictim
Flow Stage
- 18:00 – Błoto
- 20:20 – Supermodel
- 23:00 – Klawo
- 00:30 – Maks.Tachasiuk
3 lipca (piątek) – The Cure, Martin Garrix i OKI
Orange Main Stage
- 19:00 – Slowdive
- 21:00 – The Cure
- 00:30 – Martin Garrix
Tent Stage
- 17:00 – Zalia
- 18:30 – Kaz Bałagane
- 20:15 – OKI
- 23:30 – Ethel Cain
- 01:45 – Sofi Tukker
Alter Stage
- 16:45 – Coals
- 18:15 – Anna Calvi
- 19:50 – Panda Bear & Sonic Boom
- 22:45 – Bokka
- 01:00 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Flow Stage
- 17:45 – Hypen Dash
- 20:10 – Just Mustard
- 22:45 – SW@DA & NICZOS
- 00:30 – Jehnny Beth
4 lipca (sobota) – Jennie, Peggy Gou i Sokół
Orange Main Stage
- 18:15 – Addison Rae
- 20:00 – Teddy Swims
- 22:15 – Jennie
- 00:30 – Peggy Gou
Tent Stage
- 17:00 – Sokół
- 19:00 – LP
- 21:15 – JADE
- 23:30 – PinkPantheress
- 01:30 – Tomorrow
Alter Stage
- 17:45 – Koza & Kuba Więcek
- 19:15 – Luvcat
- 23:30 – Lordofon
- 02:00 – Horsegirl
Flow Stage
- 18:30 – Rene
- 20:30 – Sadie Jean
- 22:00 – Omasta
- 00:15 – Łaszewo