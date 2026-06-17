Oliver Tree zginął w katastrofie helikoptera. Producent muzyczny miał lecieć z nim – zdanie zmienił w ostatniej chwili

W wypadku, do którego doszło w Rio de Janeiro, zginęło sześć osób, w tym muzyk Oliver Tree. Według dostępnych informacji maszyna zderzyła się w powietrzu z innym śmigłowcem, a oba statki powietrzne stanęły w płomieniach i rozbiły się na terenie parkingu pojazdów elektrycznych.

Służby ratunkowe natychmiast pojawiły się na miejscu zdarzenia, jednak żadnej z osób znajdujących się na pokładzie nie udało się uratować. Okoliczności tragedii są obecnie przedmiotem śledztwa prowadzonego przez brazylijskie służby.

Producent uniknął śmierci w ostatniej chwili

Szczególnie poruszająca okazała się relacja producenta muzycznego Victora Wao, który miał pierwotnie znajdować się na pokładzie feralnego śmigłowca. Mężczyzna ujawnił w mediach społecznościowych, że dosłownie w ostatniej chwili zmienił plany podróży.

Jak wyjaśnił, jego przyjaciel i producent Lucas Vignale zorganizował dla niego transport samochodowy, wiedząc o jego lęku przed lataniem. Decyzja okazała się kluczowa i najprawdopodobniej uratowała mu życie.

Kim były ofiary katastrofy?

Wśród ofiar katastrofy znaleźli się znani przedstawiciele świata muzyki i internetu. Oprócz Olivera Tree życie stracili producent Lucas Vignale, youtuber Gaspi, Lucas Brito Chaves oraz dwaj piloci śmigłowców – Alexandre Souza i Charles Marsillac.

Informacje o tragedii szybko obiegły media na całym świecie, wywołując falę kondolencji i wspomnień publikowanych przez fanów oraz osoby związane z branżą rozrywkową.

Nagrania z miejsca katastrofy obiegły internet

W sieci pojawiły się również nagrania przedstawiające skutki katastrofy. Materiały pokazują zniszczone wraki śmigłowców oraz działania służb ratunkowych zabezpieczających miejsce zdarzenia.

Według relacji świadków po zderzeniu doszło do pożaru obu maszyn. Skala zniszczeń była ogromna, co dodatkowo utrudniało akcję ratunkową.

Trwa śledztwo w sprawie przyczyn wypadku

Na obecnym etapie nie są znane dokładne przyczyny zderzenia śmigłowców. Śledczy analizują zapisy lotów, warunki pogodowe oraz komunikację prowadzoną przez pilotów przed katastrofą.

Eksperci lotniczy podkreślają, że podobne zdarzenia należą do rzadkości, dlatego ustalenie dokładnego przebiegu tragedii może potrwać wiele tygodni.

Fani żegnają Olivera Tree

Informacja o śmierci artysty wywołała ogromne poruszenie wśród fanów na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów upamiętniających jego twórczość, koncerty i wpływ na współczesną muzykę.

Dla wielu słuchaczy Oliver Tree był jednym z najbardziej charakterystycznych artystów swojego pokolenia, znanym z oryginalnego stylu, nietuzinkowego wizerunku i licznych przebojów.

Tragiczna katastrofa w Brazylii pozostaje jednym z najbardziej wstrząsających wydarzeń w świecie muzyki w 2026 roku.