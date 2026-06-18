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Murda zagra koncert w Warszawie. Gwiazda tureckiego rapu przyjedzie do Polski w ramach UZAY TOUR

Ponad miliard odtworzeń na platformach streamingowych

2026.06.18

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Fani tureckiego hip-hopu mogą szykować się na jedno z najciekawszych wydarzeń muzycznych jesieni. Murda ogłosił koncert w Polsce. Artysta wystąpi 22 listopada 2026 roku w warszawskim klubie Hybrydy w ramach trasy koncertowej UZAY TOUR.

Murda od lat należy do grona najpopularniejszych przedstawicieli tureckiej sceny rapowej, a jego twórczość zdobywa miliony słuchaczy nie tylko w Turcji, ale również w Europie i Ameryce Północnej.

Kim jest Murda?

Murda, a właściwie Önder Doğan, urodził się w Holandii i przez lata budował swoją pozycję na tamtejszej scenie hip-hopowej. Dzięki unikalnemu połączeniu tureckich korzeni z europejskimi wpływami stworzył charakterystyczny styl, który przyniósł mu międzynarodową rozpoznawalność.

Na początku kariery zdobywał popularność przede wszystkim w Holandii, gdzie jego utwory regularnie trafiały na listy przebojów. Szczególnym sukcesem okazały się single „Rompe” oraz „Shutdown”, które ugruntowały jego pozycję jako jednego z najważniejszych raperów młodego pokolenia.

Współpraca z Ezhelem zmieniła wszystko

Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 2019 roku, kiedy Murda rozpoczął współpracę z Ezhel. Wspólnie stworzyli serię hitów, które podbiły platformy streamingowe i listy przebojów.

Do największych sukcesów duetu należą utwory:

  • Aya
  • Bi Sonraki Hayatımda Gel

Ich wspólny album Made in Turkey okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym i został jednym z najczęściej streamowanych wydawnictw w historii tureckiego rapu.

Ponad miliard odtworzeń na platformach streamingowych

Murda należy obecnie do najbardziej rozpoznawalnych tureckich artystów na świecie. Jego katalog muzyczny przekroczył już miliard odtworzeń w serwisach streamingowych, a kolejne wydawnictwa regularnie trafiają na szczyty list przebojów.

Na przestrzeni lat współpracował również z takimi gwiazdami jak:

  • MERO
  • Hadise
  • Ezhel

Dzięki tym kolaboracjom jego muzyka dotarła do słuchaczy w wielu krajach Europy i Bliskiego Wschodu.

UZAY TOUR otwiera nowy rozdział kariery

Nadchodząca trasa UZAY TOUR ma być kolejnym ważnym etapem w karierze rapera. Murda od kilku lat regularnie koncertuje na największych scenach Europy, Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Ameryki Północnej.

Artysta słynie z żywiołowych koncertów i świetnego kontaktu z publicznością. Jego występy przyciągają zarówno fanów tureckiego rapu, jak i słuchaczy nowoczesnego trapu oraz hip-hopu.

Warszawski koncert będzie jedną z niewielu okazji, aby zobaczyć go na żywo w Polsce.

Murda w Warszawie 2026 – data i miejsce koncertu

📅 22 listopada 2026

📍 Hybrydy

🏙️ Warszawa

Sprzedaż biletów

🎟️ Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 18 czerwca o godz. 10:00.

🎟️ Sprzedaż ogólna wystartuje 19 czerwca o godz. 10:00.

Bilety będą dostępne na stronie Live Nation Polska.

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