Ewa Farna jako pierwsza wokalistka w Czechach wyprzedała stadion. Gościnnie wystąpił z nią OKI, który twierdzi, że żaden Polak nie zagrał takiego koncertu jak Ewa

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Ewa Farna po raz kolejny udowodniła, że należy do grona najważniejszych artystek Europy Środkowej. Z okazji 20-lecia swojej kariery wokalistka zorganizowała wyjątkowy koncert na Stadionie Eden w Pradze, który przeszedł do historii czeskiej muzyki rozrywkowej. Wydarzenie zgromadziło dziesiątki tysięcy fanów i pokazało, jak ogromną popularnością cieszy się gwiazda zarówno w Czechach, jak i w Polsce.

Koncert, który odbył się 13 czerwca 2026 roku, był największym występem w dotychczasowej karierze artystki. Dla wielu fanów był to nie tylko muzyczny spektakl, ale także symboliczny moment podsumowujący dwie dekady obecności Ewy Farny na scenie.

Historyczny koncert na Stadionie Eden

Stadion Eden, znany również jako Fortuna Arena, jest jednym z najważniejszych obiektów widowiskowych w Czechach. To właśnie tam Ewa Farna została pierwszą czeską wokalistką, która zorganizowała własny koncert na tak dużym stadionie.

Obiekt może pomieścić około 20 tysięcy widzów, a zainteresowanie wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów. Wszystkie bilety na koncerty zostały wyprzedane z dużym wyprzedzeniem, a dodatkowy termin również cieszył się ogromnym zainteresowaniem. To wyraźny dowód na to, że Ewa Farna od lat utrzymuje status jednej z największych gwiazd czeskiej sceny muzycznej.

Ewa Farna zachwyciła fanów swoim występem

Od początku kariery Ewa Farna słynie z niezwykłej energii scenicznej oraz doskonałego kontaktu z publicznością. Podczas koncertu w Pradze artystka zaprezentowała widowiskowe show dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Na sukces wydarzenia złożyły się nie tylko znakomite wykonania największych przebojów, ale również efektowna oprawa wizualna, choreografie, scenografia oraz profesjonalna produkcja koncertu. Wokalistka od lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu swoich występów, dbając o każdy element widowiska.

Fani podkreślali, że koncert był pełen emocji, wzruszeń oraz niezapomnianych momentów, które na długo pozostaną w ich pamięci.