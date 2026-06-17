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Ewa Farna jako pierwsza wokalistka w Czechach wyprzedała stadion. Gościnnie wystąpił z nią OKI, który twierdzi, że żaden Polak nie zagrał takiego koncertu jak Ewa

Ewa Farna świętuje 20-lecie kariery muzycznej

2026.06.17

opublikował:

Ewa Farna

fot. mat. pras.

Ewa Farna po raz kolejny udowodniła, że należy do grona najważniejszych artystek Europy Środkowej. Z okazji 20-lecia swojej kariery wokalistka zorganizowała wyjątkowy koncert na Stadionie Eden w Pradze, który przeszedł do historii czeskiej muzyki rozrywkowej. Wydarzenie zgromadziło dziesiątki tysięcy fanów i pokazało, jak ogromną popularnością cieszy się gwiazda zarówno w Czechach, jak i w Polsce.

Koncert, który odbył się 13 czerwca 2026 roku, był największym występem w dotychczasowej karierze artystki. Dla wielu fanów był to nie tylko muzyczny spektakl, ale także symboliczny moment podsumowujący dwie dekady obecności Ewy Farny na scenie.

Historyczny koncert na Stadionie Eden

Stadion Eden, znany również jako Fortuna Arena, jest jednym z najważniejszych obiektów widowiskowych w Czechach. To właśnie tam Ewa Farna została pierwszą czeską wokalistką, która zorganizowała własny koncert na tak dużym stadionie.

Obiekt może pomieścić około 20 tysięcy widzów, a zainteresowanie wydarzeniem przerosło oczekiwania organizatorów. Wszystkie bilety na koncerty zostały wyprzedane z dużym wyprzedzeniem, a dodatkowy termin również cieszył się ogromnym zainteresowaniem. To wyraźny dowód na to, że Ewa Farna od lat utrzymuje status jednej z największych gwiazd czeskiej sceny muzycznej.

Ewa Farna zachwyciła fanów swoim występem

Od początku kariery Ewa Farna słynie z niezwykłej energii scenicznej oraz doskonałego kontaktu z publicznością. Podczas koncertu w Pradze artystka zaprezentowała widowiskowe show dopracowane w najdrobniejszych szczegółach.

Na sukces wydarzenia złożyły się nie tylko znakomite wykonania największych przebojów, ale również efektowna oprawa wizualna, choreografie, scenografia oraz profesjonalna produkcja koncertu. Wokalistka od lat aktywnie uczestniczy w tworzeniu swoich występów, dbając o każdy element widowiska.

Fani podkreślali, że koncert był pełen emocji, wzruszeń oraz niezapomnianych momentów, które na długo pozostaną w ich pamięci.

 

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Niespodzianka dla fanów. Na scenie pojawił się OKI

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów koncertu Ewy Farny na Stadionie Eden w Pradze był występ specjalnego gościa. Podczas wykonywania wspólnego utworu „jeszcze raz?” na scenie pojawił się popularny raper OKI, co wywołało ogromny entuzjazm wśród zgromadzonych fanów.

Po zakończeniu występu artysta nie krył zachwytu nad widowiskiem przygotowanym przez Ewę Farną. W krótkiej wypowiedzi podkreślił skalę wydarzenia i profesjonalizm wokalistki.

„W Polsce nie było nigdy takiego koncertu. Żaden Polak nie zrobił takiego koncertu jaki Ewa dzisiaj zrobiła. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeździłem po wielu koncertach na całym świecie, ale to jest superstar level. Koniec świata. Kochamy Ewę Farnę”.

Sukces Ewy Farny w Czechach i Polsce

Choć Ewa Farna odniosła spektakularny sukces na czeskim rynku muzycznym, nie zapomina również o polskich fanach. To właśnie w Polsce zdobyła ogromną popularność dzięki takim hitom jak „Ewakuacja”, „Bez łez”, „Nie przegap” czy „Znak”.

Artystka od lat z powodzeniem rozwija swoją karierę na dwóch rynkach jednocześnie. Dzięki temu należy do nielicznego grona wykonawców, którzy potrafią utrzymać wysoką pozycję zarówno w Polsce, jak i w Czechach.

W ostatnich latach Ewa Farna współpracowała również z wieloma znanymi artystami, a jej utwory regularnie pojawiają się na listach przebojów i platformach streamingowych.

Nowe piosenki i kolejne muzyczne projekty

Mimo intensywnych przygotowań do stadionowych koncertów wokalistka nie zwalnia tempa. Niedawno premierę miał singiel „BIG MAC”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Kilka dni przed historycznym koncertem Ewa Farna zaprezentowała także nowy utwór „Neříkej, co má se stát”, potwierdzając tym samym, że obecnie znajduje się w jednym z najbardziej kreatywnych momentów swojej kariery.

Artystka stale rozwija swój repertuar i nieustannie poszukuje nowych muzycznych inspiracji, dzięki czemu pozostaje jedną z najbardziej cenionych wokalistek swojego pokolenia.

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