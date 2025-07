Paluch zapowiada nowy album z Oerem: „Kilku wspaniałych gości. Żaden z nich nie rapował jeszcze na moich albumach”

Nowy projekt Palucha z Oerem już w lipcu

Paluch zaskoczył fanów ogłoszeniem nowego albumu, który ukaże się już w lipcu 2025. Tym razem raper połączył siły z Oerem, a cały materiał ma być utrzymany w UK klimacie.

Paluch: „Nowi goście, których jeszcze u mnie nie było”

Raper ujawnił, że na krążku pojawi się kilku wyjątkowych gości, którzy nigdy wcześniej nie wystąpili na jego albumach. To duża niespodzianka dla słuchaczy, którzy od lat śledzą współprace Palucha z czołówką polskiej sceny.

Bez preorderu, bez CD – tylko wersja cyfrowa (na razie)

Wbrew dotychczasowej praktyce, Paluch zrezygnował z fizycznego wydania albumu na CD. Materiał trafi wyłącznie na platformy streamingowe i YouTube, choć raper nie wyklucza limitowanego winyla po premierze.

„Miło, że pytacie o wersję fizyczną nadchodzącego krążka. Wiem, że wielu z was wpierało mnie kupując CD i to w bardzo dużych ilościach, wielu z wad nadal to kupuje. Jednak przy tym projekcie odpuszczam wydawnictwo fizyczne. Zapraszam na platformy cyfrowe i pewnie na YT Rok się jeszcze nie kończy XD. Jeszcze można coś wydać XD” – dodał poznański raper.