Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Na kanale Żurnalisty pojawił się ponaddwugodzinny wywiad z Nitrozyniakiem. Gospodarz wraca w nim do trudnych relacji swojego gościa z Paluchem. Żurnalista zdradza, że kiedy rozmawiał z Paluchem, raper zdradził mu, że „szukał Nitro, by zrobić mu krzywdę”. Nitro, który kilka sekund wcześniej zadeklarował, że „nadal uważa Palucha za łysego hipokrytę z Poznania”, skomentował słowa Żurnalisty w następujący sposób:

– Nadal chce mi zrobić krzywdę? Czy nie potwierdza to moich słów, że to jest łysy hipokryta z Poznania? Oni wszyscy są tacy… To jest problem ludzi pokroju Palucha, że albo myślisz tak, jak ja chcę, albo będziemy cię bić. Nie udało mu się mnie znaleźć.

Nitro już wcześniej atakował Palucha

Konflikt Nitro z Paluchem trwa od dawna. Trzy lata temu Nitrozyniak zarzucił szefowi BOR, że z premedytacją szuka konfliktów, by zwiększyć sprzedaż swoich płyt.

– Paluch jest znanym poznańskim hipokrytą, który za każdym razem jak wydaje płytę, to szuka dymów. Ostatnio od „C”, „P” i od „parów” wyzywał Multiego na scenie, jak musiał wypromować płytę, teraz znowu przy***ala się do ludzi, którzy robią jakiś zasięg. On jest niby 20 lat w branży, wszystko fajnie, taki zajebisty, a wybił się na tym, że grał radiówki na juwenaliach i studenciary się tym zainteresowały. Przedtem nie był taki top, top, top, top, top – komentował wówczas.