Szukaj
CGM

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

"To jest problem ludzi jego pokroju" - komentuje Nitrozyniak.

2025.09.08

opublikował:

Paluch „szukał Nitro i chciał mu zrobić krzywdę”?

Na kanale Żurnalisty pojawił się ponaddwugodzinny wywiad z Nitrozyniakiem. Gospodarz wraca w nim do trudnych relacji swojego gościa z Paluchem. Żurnalista zdradza, że kiedy rozmawiał z Paluchem, raper zdradził mu, że „szukał Nitro, by zrobić mu krzywdę”. Nitro, który kilka sekund wcześniej zadeklarował, że „nadal uważa Palucha za łysego hipokrytę z Poznania”, skomentował słowa Żurnalisty w następujący sposób:

Nadal chce mi zrobić krzywdę? Czy nie potwierdza to moich słów, że to jest łysy hipokryta z Poznania? Oni wszyscy są tacy… To jest problem ludzi pokroju Palucha, że albo myślisz tak, jak ja chcę, albo będziemy cię bić. Nie udało mu się mnie znaleźć.

Nitro już wcześniej atakował Palucha

Konflikt Nitro z Paluchem trwa od dawna. Trzy lata temu Nitrozyniak zarzucił szefowi BOR, że z premedytacją szuka konfliktów, by zwiększyć sprzedaż swoich płyt.

Paluch jest znanym poznańskim hipokrytą, który za każdym razem jak wydaje płytę, to szuka dymów. Ostatnio od „C”, „P” i od „parów” wyzywał Multiego na scenie, jak musiał wypromować płytę, teraz znowu przy***ala się do ludzi, którzy robią jakiś zasięg. On jest niby 20 lat w branży, wszystko fajnie, taki zajebisty, a wybił się na tym, że grał radiówki na juwenaliach i studenciary się tym zainteresowały. Przedtem nie był taki top, top, top, top, top – komentował wówczas.

Tagi


Popularne newsy

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”
NEWS

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”

Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Król disco polo podjął próbę rzucenia podczas pobytu w szpitalu
NEWS

Zenek Martyniuk przyznał się do nałogu. Król disco polo podjął próbę rzucenia podczas pobytu w szpitalu

Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit
NEWS

Fred Durst konfrontuje perkusistkę z Instagrama za „wyciek” nowego utworu Limp Bizkit

Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroczył prędkość
NEWS

Raport policji po śmierci gitarzysty Mastodon. Muzyk znacznie przekroczył prędkość

Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znacząco przepłaceni”
NEWS

Spór Stinga z byłymi członkami The Police o tantiemy. „Byli znacząco przepłaceni”

Cardi B ujawnia, że odrzuciła propozycję występu na Super Bowl Halftime Show
NEWS

Cardi B ujawnia, że odrzuciła propozycję występu na Super Bowl Halftime Show

Skradziona gitara basowa Paula McCartneya doczeka się dokumentu
NEWS

Skradziona gitara basowa Paula McCartneya doczeka się dokumentu

Polecane

CGM
Fani Coldplay powinni się niepokoić po wywiadzie Chrisa Martina?

Fani Coldplay powinni się niepokoić po wywiadzie Chrisa Martina?

"Bob Marley miał podobnie".

43 sekundy temu

CGM
Po występie na błoniach PGE Narodowego Daria Zawiałow znika na długo

Po występie na błoniach PGE Narodowego Daria Zawiałow znika na długo

Artystka zdradziła, kiedy wróci na scenę.

3 godziny temu

CGM
Mariah Carey wbiła szpilę MTV, odbierając pierwszą statuetkę VMA w historii

Mariah Carey wbiła szpilę MTV, odbierając pierwszą statuetkę VMA w his ...

Występ gwiazdy nie spotkał się ze specjalnie ciepłym przyjęciem.

3 godziny temu

CGM
Steven Tyler, Joe Perry, Nuno Bettencurt i YUNGBLUD z porywającym występem w hołdzie Ozzy’emu

Steven Tyler, Joe Perry, Nuno Bettencurt i YUNGBLUD z porywającym wyst ...

Niezapomniany moment gali MTV Video Music Awards.

6 godzin temu

CGM
Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał Biedroń, ty kur*o jeb*na”

Kazik do jednego z czołowych polityków lewicy: „Będziesz wisiał ...

Głośna reakcja muzyka na kontrowersyjny wpis europosła

9 godzin temu

CGM
Doda miała nowotwór: „Zdążyłam w ostatniej chwili”

Doda miała nowotwór: „Zdążyłam w ostatniej chwili”

Trudne wyznanie Dody w „Pytaniu na Śniadanie

9 godzin temu