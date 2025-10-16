Otsochodzi, Lohleq i Atutowy w „Ekipa Na Życie” 2025 – nowy singiel i teledysk „NAWETT JAK”

5 października warszawski Tarchomin zamienił się w muzyczne centrum, gdzie odbyło się przedpremierowe listening party singla „NAWETT JAK” promującego projekt „Ekipa Na Życie 2025” marki Grant’s. Kiosk pod D.H. Tarchomin przeszedł metamorfozę pod okiem Szopeena, a fani mogli nie tylko posłuchać numeru, ale także wziąć udział w losowaniu nagród i porozmawiać z Otsochodzi, Lohleqiem i Atutowym.

„NAWETT JAK” – trapowy manifest wspólnoty

Za numerem stoi wyjątkowe połączenie talentów polskiej sceny. Otsochodzi i Lohleq powracają jako ambasadorzy kampanii, współpracując z producentem Atutowym. Singiel opowiada o sile relacji, chwil i historii, które mają prawdziwą moc tylko wtedy, gdy przeżywamy je razem.

Teledysk „NAWETT JAK” – energia wspólnego flow

Nowy klip w reżyserii Macieja Adamczaka pokazuje artystów w naturalnym środowisku, zatrzymując w kadrze autentyczną energię i wspólny vibe.

„To filmowy manifest: najlepsze rzeczy w życiu dzieją się między ludźmi, w autentycznych momentach, których nie da się zaplanować.”

Teledysk jest dostępny na YouTube, a singla można posłuchać na Spotify.

Ekipa Na Życie – projekt wykraczający poza muzykę

Projekt „Ekipa Na Życie” to nie tylko muzyka. To inicjatywa promująca wspólnotę w przestrzeniach miejskich – zachęca do dzielenia się energią z ludźmi wokół, zamiast spędzać czas samotnie w świecie mediów społecznościowych.

Kulminacją projektu będzie koncert Ambasadorów 22 listopada, gdzie singiel „NAWETT JAK” zabrzmi najgłośniej – nie tylko z głośników, ale przede wszystkim w emocjach uczestników.

Sprawdź więcej:

Więcej informacji o projekcie i aktywnościach towarzyszących znajdziesz na stronie ekipanazycie.pl