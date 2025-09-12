Szukaj
Oskarżony o współudział w morderstwie Tupaca Keefe D twierdzi, że Diddy wyznaczył milion dolarów za głowę rapera

Proces w sprawie zabójstwa Tupaca ma rozpocząć się w lutym

Keefe D oskarża Diddy’ego o wyznaczenie nagrody za 2Paca

Keefe D, który oczekuje na proces w sprawie zabójstwa Tupaca Shakura, ujawnił, że Diddy miał rzekomo wyznaczyć milion dolarów nagrody za głowę rapera. Informacje te pojawiły się w dokumentach policyjnych, a transkrypcje zeznań zostały przedstawione jako część obrony Keefe D.

Stanowisko Diddy’ego

Diddy ponownie zaprzeczył, jakoby miał jakikolwiek związek ze śmiercią 2Paca. Jego prawnik podkreślił, że został on uniewinniony ze wszelkich zarzutów dotyczących udziału w mordertswie gwiazdy zachodniego wybrzeża.

Proces Keefe D w sprawie morderstwa 2Paca

Keefe D również wielokrotnie zaprzeczał, że brał udział w zabójstwie rapera. Aktualnie przebywa w więzieniu, gdzie został skazany na karę od 16 do 40 miesięcy pozbawienia wolności za udział w bójce za kratami. Twierdzi, że jedynie się bronił:

Zostałem zaatakowany. Wiem, że nie wolno walczyć w więzieniu, ale musiałem się bronić. Moi rodzice nauczyli mnie, bym chronił samego siebie, i dokładnie to zrobiłem.”

Próby oddalenia zarzutów

Obrona Keefe D argumentuje, że prokuratura nie posiada wystarczających dowodów, by powiązać go bezpośrednio z morderstwem. W ostatnim wniosku obrona stwierdziła:

„Prawo Nevady jest jednoznaczne: wyrok skazujący nie może opierać się wyłącznie na niesprawdzonym oświadczeniu pozasądowym.
Prokuratura nie przedstawiła niczego, co wiązałoby pana Davisa z zabójstwem.”

Proces w sprawie zabójstwa Tupaca ma rozpocząć się w lutym, a Keefe D pozostanie w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją.

