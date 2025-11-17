CGM

Orange Warsaw Festival 2026 ogłasza kolejnych headlinerów

Po Olivii Dean Alter Art zdradza kolejne dwa nazwiska

2025.11.17

Orange Warsaw Festival 2026 ogłasza kolejnych headlinerów

fot. P. Tarasewicz

Orange Warsaw Festival 2026 odsłania pierwsze gwiazdy przyszłorocznej edycji. Line-up otwierają trzy niezwykle różnorodne, ale równie uwielbiane muzyczne zjawiska: Olivia Dean – fenomen brytyjskiego popu i neo-soulu, Lewis Capaldi – jeden z najbardziej poruszających głosów współczesnego popu oraz TV Girl – mistrzowie indie-popowej nostalgii i samplowej zabawy.

Festiwal odbędzie się 29–30 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

OLIVIA DEAN – brytyjska gwiazda neo-soulu na szczycie

Od premiery debiutanckiego albumu „Messy” (2023) kariera Olivii Dean pędzi w zawrotnym tempie. Wydawnictwo przyniosło jej nominację do Mercury Prize, trzy nominacje do BRIT Awards, a recenzenci jednogłośnie okrzyknęli ją jedną z najciekawszych artystek młodego pokolenia.

Rok 2025 był dla niej przełomowy – jej drugi album „The Art of Loving” zadebiutował na 1. miejscu list sprzedaży m.in. w Wielkiej Brytanii i Australii, a także trafił do Top 10 w kilkunastu krajach świata – od USA po Polskę. To pełne emocji, ciepła i lirycznej wrażliwości studium miłości w jej najróżniejszych odsłonach: radości, oddania, bólu, żałoby i nadziei.

Dean zapisała się także w historii brytyjskiej muzyki – stała się pierwszą Brytyjką od czasów Adele, która jednocześnie zajęła pierwsze miejsce na listach albumów i singli (z hitem „Man I Need”).

Olivia Dean wystąpi 30 maja na Orange Stage.

LEWIS CAPALDI – powrót jednej z największych współczesnych popowych ikon

Lewis Capaldi od początku swojej kariery udowadnia, że potrafi docierać do emocji słuchaczy jak mało kto. Jego debiutancki album „Divinely Uninspired To A Hellish Extent” (2019) stał się najlepiej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii w latach 2019 i 2020. Przyniósł mu BRIT Awards, nominację do Grammy oraz globalny hit „Someone You Loved” – dziś najczęściej streamowaną piosenkę w historii UK i jedną z najpopularniejszych na świecie.

Druga płyta, „Broken by Desire to Be Heavenly Sent” (2023), ponownie wspięła się na szczyt sprzedaży. Po dwóch latach przerwy i publicznej walce z problemami zdrowotnymi Capaldi powrócił w 2025 roku silniejszy niż kiedykolwiek.

Jego najnowsza EP-ka „Survive” to intymny, szczery i pełen odwagi materiał, będący symbolicznym początkiem nowego etapu kariery.

Lewis Capaldi zagra na Orange Stage 29 maja.

TV GIRL – indie-popowe ikony internetu i koncertowy fenomen

TV Girl – trio w składzie Brad Petering, Jason Wyman i Wyatt Harmon – od początku swojej działalności balansuje pomiędzy słonecznym indie-popem a mrocznym, ciętym humorem ukrytym w tekstach. Ich twórczość wypełniają samplowane bity, migoczące wokale i lekko psychodeliczne melodie.

Zespół zdobył popularność dzięki internetowi – ich debiutancka EP-ka rozeszła się viralowo, a albumy „French Exit” (2014) i „Who Really Cares” (2016) zdobyły status kultowych wśród fanów alternatywnego popu.

Ich najnowsze wydawnictwo, „Fauxllennium: Japanese Deluxe Edition” (2025), powstało wraz z legendą vaporwave’u – George’em Clantonem, a gościnnie wystąpili m.in. Jordana, Frankie Cosmos, Magdalena Bay i Fcukers.

Dzięki niezwykle energetycznym koncertom TV Girl zbudowali oddaną, globalną publiczność – teraz po raz pierwszy wystąpią na Orange Warsaw Festival.

TV Girl zagrają 29 maja na Orange Stage.

