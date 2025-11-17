Orange Warsaw Festival 2026 ogłasza kolejnych headlinerów

fot. P. Tarasewicz

Orange Warsaw Festival 2026 odsłania pierwsze gwiazdy przyszłorocznej edycji. Line-up otwierają trzy niezwykle różnorodne, ale równie uwielbiane muzyczne zjawiska: Olivia Dean – fenomen brytyjskiego popu i neo-soulu, Lewis Capaldi – jeden z najbardziej poruszających głosów współczesnego popu oraz TV Girl – mistrzowie indie-popowej nostalgii i samplowej zabawy.

Festiwal odbędzie się 29–30 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

OLIVIA DEAN – brytyjska gwiazda neo-soulu na szczycie

Od premiery debiutanckiego albumu „Messy” (2023) kariera Olivii Dean pędzi w zawrotnym tempie. Wydawnictwo przyniosło jej nominację do Mercury Prize, trzy nominacje do BRIT Awards, a recenzenci jednogłośnie okrzyknęli ją jedną z najciekawszych artystek młodego pokolenia.

Rok 2025 był dla niej przełomowy – jej drugi album „The Art of Loving” zadebiutował na 1. miejscu list sprzedaży m.in. w Wielkiej Brytanii i Australii, a także trafił do Top 10 w kilkunastu krajach świata – od USA po Polskę. To pełne emocji, ciepła i lirycznej wrażliwości studium miłości w jej najróżniejszych odsłonach: radości, oddania, bólu, żałoby i nadziei.

Dean zapisała się także w historii brytyjskiej muzyki – stała się pierwszą Brytyjką od czasów Adele, która jednocześnie zajęła pierwsze miejsce na listach albumów i singli (z hitem „Man I Need”).

Olivia Dean wystąpi 30 maja na Orange Stage.

LEWIS CAPALDI – powrót jednej z największych współczesnych popowych ikon

Lewis Capaldi od początku swojej kariery udowadnia, że potrafi docierać do emocji słuchaczy jak mało kto. Jego debiutancki album „Divinely Uninspired To A Hellish Extent” (2019) stał się najlepiej sprzedającą się płytą w Wielkiej Brytanii w latach 2019 i 2020. Przyniósł mu BRIT Awards, nominację do Grammy oraz globalny hit „Someone You Loved” – dziś najczęściej streamowaną piosenkę w historii UK i jedną z najpopularniejszych na świecie.

Druga płyta, „Broken by Desire to Be Heavenly Sent” (2023), ponownie wspięła się na szczyt sprzedaży. Po dwóch latach przerwy i publicznej walce z problemami zdrowotnymi Capaldi powrócił w 2025 roku silniejszy niż kiedykolwiek.

Jego najnowsza EP-ka „Survive” to intymny, szczery i pełen odwagi materiał, będący symbolicznym początkiem nowego etapu kariery.

Lewis Capaldi zagra na Orange Stage 29 maja.

TV GIRL – indie-popowe ikony internetu i koncertowy fenomen

TV Girl – trio w składzie Brad Petering, Jason Wyman i Wyatt Harmon – od początku swojej działalności balansuje pomiędzy słonecznym indie-popem a mrocznym, ciętym humorem ukrytym w tekstach. Ich twórczość wypełniają samplowane bity, migoczące wokale i lekko psychodeliczne melodie.

Zespół zdobył popularność dzięki internetowi – ich debiutancka EP-ka rozeszła się viralowo, a albumy „French Exit” (2014) i „Who Really Cares” (2016) zdobyły status kultowych wśród fanów alternatywnego popu.

Ich najnowsze wydawnictwo, „Fauxllennium: Japanese Deluxe Edition” (2025), powstało wraz z legendą vaporwave’u – George’em Clantonem, a gościnnie wystąpili m.in. Jordana, Frankie Cosmos, Magdalena Bay i Fcukers.

Dzięki niezwykle energetycznym koncertom TV Girl zbudowali oddaną, globalną publiczność – teraz po raz pierwszy wystąpią na Orange Warsaw Festival.

TV Girl zagrają 29 maja na Orange Stage.