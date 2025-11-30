CGM

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”

W teledysku do „Mikołaja” wystąpiła Mandaryna

2025.11.30

opublikował:

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”

Oliwka Brazil ponownie zaskakuje fanów, tym razem wypuszczając świąteczny singiel „Mikołaj”, który określić można jako brazylijską kolęda. To połączenie rapu, humoru i świątecznego klimatu, przedstawione w odważnej, charakterystycznej dla raperki formie. Wydanie utworu idealnie wpisuje się w czas przedświątecznych premier muzycznych, jednocześnie pokazując, że raperka nie boi się tworzyć czegoś całkowicie odmiennego od klasycznych kolęd.

Brazylijska kolęda w wydaniu Oliwki Brazil

W „Mikołaju” artystka miesza elementy świąteczne z mocnym brzmieniem i pewnością siebie, którą zna każdy jej fan. Utwór posiada energię klubowego hitu, ale jednocześnie nawiązuje do tradycji świątecznych – oczywiście w sposób przewrotny, zabawny i pełen autoironii. Premiera została wzbogacona teledyskiem utrzymanym w świątecznej estetyce, w której nie brakuje charakterystycznej dla Oliwki stylizacji, klimatu glamour oraz zadziornego podejścia do tematu.

„Mikołaj” – świąteczny twist w rapie

Nowy singiel pokazuje, że Oliwka Brazil potrafi bawić się konwencją i tworzyć muzykę, która jednocześnie zaskakuje i idealnie wpisuje się w jej dotychczasową twórczość. „Mikołaj” jest przykładem, jak raperka potrafi przełamać stereotypy dotyczące świątecznych piosenek – zamiast spokojnej, ciepłej atmosfery dostajemy mocny beat, bezczelny humor i świeże spojrzenie na świąteczny klimat.

 

Tagi


Popularne newsy

Rodzina Pono wydaje oświadczenie po fali krytyki ws. zbiórki dla córki
NEWS

Rodzina Pono wydaje oświadczenie po fali krytyki ws. zbiórki dla córki

Quebonafide i Zalia w emocjonalnym duecie – „Nie ucieknę”
NEWS

Quebonafide i Zalia w emocjonalnym duecie – „Nie ucieknę”

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego
NEWS

Niecodzienna akcja promocyjna nowego singla Ostrego

Jongmen zatrzymany w Dubaju. Czeka go ekstradycja do Polski
NEWS

Jongmen zatrzymany w Dubaju. Czeka go ekstradycja do Polski

„Prawdziwa Pani Domu robi kanapki z hajsem”. Hela debiutuje mocnym teledyskiem
NEWS

„Prawdziwa Pani Domu robi kanapki z hajsem”. Hela debiutuje mocnym teledyskiem

Policja komentuje zatrzymanie Jongmena – kiedy raper trafi do Polski?
NEWS

Policja komentuje zatrzymanie Jongmena – kiedy raper trafi do Polski?

Jeśli macie ochotę dotrzeć na koniec Internetu to… Popek nagrał numer z Mikrocypkiem
NEWS

Jeśli macie ochotę dotrzeć na koniec Internetu to… Popek nagrał numer z Mikrocypkiem

Polecane

CGM
Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej serce

Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej ...

Numer, który już budzi emocje

40 sekund temu

CGM
Jessie J nie kryje łez na scenie: „Dziś mijają cztery lata od śmierci mojego dziecka”

Jessie J nie kryje łez na scenie: „Dziś mijają cztery lata od śmierci ...

Emocjonalny powrót wokalistki

14 minut temu

CGM
Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, ...

Powrót Britney Spears na Instagram

21 minut temu

CGM
Ariana Grande przypomina, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może być niebezpieczne i szkodliwe

Ariana Grande przypomina, że publiczne ocenianie czyjegoś ciała może b ...

„Mój wygląd nie podlega dyskusji”

26 minut temu

CGM
Diddy sfinansował jedzenie dla tysiąca więźniów w Fort Dix na Święto Dziękczynienia

Diddy sfinansował jedzenie dla tysiąca więźniów w Fort Dix na Święto D ...

"Chcieliśmy zebrać się razem jak jedna rodzina i zrobić coś wspólnie”

33 minuty temu

CGM
Dawid Podsiadło i Artur Rojek prezentują koncertowy teledysk „Peggy Brown” i winylową edycję ZŁOTEJ płyty

Dawid Podsiadło i Artur Rojek prezentują koncertowy teledysk „Peggy Br ...

Kultowy utwór w nowym wydaniu

38 minut temu