Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”

Oliwka Brazil ponownie zaskakuje fanów, tym razem wypuszczając świąteczny singiel „Mikołaj”, który określić można jako brazylijską kolęda. To połączenie rapu, humoru i świątecznego klimatu, przedstawione w odważnej, charakterystycznej dla raperki formie. Wydanie utworu idealnie wpisuje się w czas przedświątecznych premier muzycznych, jednocześnie pokazując, że raperka nie boi się tworzyć czegoś całkowicie odmiennego od klasycznych kolęd.

Brazylijska kolęda w wydaniu Oliwki Brazil

W „Mikołaju” artystka miesza elementy świąteczne z mocnym brzmieniem i pewnością siebie, którą zna każdy jej fan. Utwór posiada energię klubowego hitu, ale jednocześnie nawiązuje do tradycji świątecznych – oczywiście w sposób przewrotny, zabawny i pełen autoironii. Premiera została wzbogacona teledyskiem utrzymanym w świątecznej estetyce, w której nie brakuje charakterystycznej dla Oliwki stylizacji, klimatu glamour oraz zadziornego podejścia do tematu.

„Mikołaj” – świąteczny twist w rapie

Nowy singiel pokazuje, że Oliwka Brazil potrafi bawić się konwencją i tworzyć muzykę, która jednocześnie zaskakuje i idealnie wpisuje się w jej dotychczasową twórczość. „Mikołaj” jest przykładem, jak raperka potrafi przełamać stereotypy dotyczące świątecznych piosenek – zamiast spokojnej, ciepłej atmosfery dostajemy mocny beat, bezczelny humor i świeże spojrzenie na świąteczny klimat.