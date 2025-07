Ojciec członków Jonas Brothers nabywa prawa do części katalogu muzycznego zespołu

fot. mat. pras.

Kevin Jonas Sr., ojciec członków zespołu Jonas Brothers, dokonał ważnej transakcji, kupując prawa do części katalogu muzycznego swoich synów. Zakup dotyczy praw do publikacji oraz nagrań najnowszych albumów zespołu, co podkreśla silne rodzinne więzi i zaangażowanie w karierę muzyczną Jonas Brothers.

Katalog muzyczny obejmuje najnowsze albumy i single

W ramach transakcji Kevin Jonas Sr. przejął prawa do albumów The Happiness Begins, The Album z 2023 roku oraz nadchodzącego LP Greetings From Your Hometown. Ponadto zakup obejmuje również prawa do singli Remember This i Like It’s Christmas. Umowa została zawarta przez jego firmę Jonas Group Entertainment Holdings, co potwierdza profesjonalne podejście do zarządzania muzycznym dziedzictwem.

Rodzinne zaangażowanie i szacunek dla twórczości Jonas Brothers

Kevin Jonas Sr. w rozmowie podkreślił swoje silne przywiązanie do twórczości synów, mówiąc, że nie zna nikogo, kto kochałby ich muzykę bardziej niż on. Jego celem jest nie tylko inwestycja finansowa, ale przede wszystkim dbanie o dziedzictwo muzyczne Jonas Brothers z pasją i oddaniem.

Jonas Brothers doceniają wsparcie Jonas Group Publishing

Bracia Jonas wyrazili wdzięczność dla Leslie DiPiero, prezeski Jonas Group Publishing, oraz jej zespołu za wsparcie w procesie twórczym i ochronę praw autorów. Współpraca ta jest dla nich ważna, ponieważ pisanie piosenek i tworzenie muzyki pozostaje ich pasją.

Jonas Brothers zachowują prawa do pierwszych albumów

Warto zaznaczyć, że Jonas Brothers wciąż posiadają pełne prawa do swoich pierwszych czterech albumów: It’s About Time, Jonas Brothers, A Little Bit Longer oraz Lines, Vines and Trying Times. Te nagrania zostały wydane przez Columbia Records oraz Hollywood Records. Zespół podkreśla, że decyzja o sprzedaży części katalogu dotyczy nowego etapu ich kariery muzycznej.