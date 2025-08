Oho, wygląda na to, że nadchodzi diss Mesa

fot. P. Tarasewicz

Ten Typ Mes wystawia na próbę cierpliwość fanów, każąc im już niemal dwa tygodnie czekać na odpowiedź na diss Tedego. Wyglada jednak na to, że sam tekst już gotowy i raper przystępuje do nagrań, co oznacza, że być może jeszcze dziś możemy liczyć na jego kawałek.

– Dziecko w wodzie, ojciec w ogniu – napisał raper, publikując m.in. zdjęcie, na którym widzimy jego komputer. – Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie – dodaje raper.

Mes nie spieszył się z odpowiedzią, ale przypomnijmy, że według niego Tede również długo zwlekał. Ten Typ przypomina, że zaatakował rywala już w kawałku „God Bless” sprzed trzech miesięcy, ale TDF w „64 lajnach” nie odniósł się do tego utworu tylko do wywiadu, którego Mes udzielił niedawno Winiemu.

Pozostaje nam wypatrywać publikacji kawałka Mesa.