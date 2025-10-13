Nowy singiel zespołu MANCHESTER – „Kłam!”

Zespół MANCHESTER prezentuje swój najnowszy singiel „Kłam!”, który opowiada o skomplikowanych pożegnaniach i trudnych chwilach rozstań. Utwór pokazuje, że czasami mimo świadomości konieczności rozstania, emocje pozostają silne i trudne do ujarzmienia.

„Kłam!” – postpunk i zimna fala w nowym wydaniu

W najnowszym kawałku Manchester łączy wpływy postpunka i zimnej fali. Singiel wyróżnia się wysokoenergetyczną, transową sekcją rytmiczną oraz charakterystycznym gitarowym riffem, wzbogaconym surowymi syntezatorami. Całość tworzy dynamiczny i surowy klimat, który przyciąga fanów alternatywnej sceny muzycznej.

Emocje i muzyka w jednym utworze

„Kłam!” to nie tylko energetyczna produkcja, ale również historia emocjonalna. Zespół ukazuje w niej, jak trudne mogą być momenty pożegnania, nawet jeśli decyzja o rozstaniu jest świadoma. To kawałek, który łączy intensywność muzyki z refleksją nad ludzkimi relacjami.