Nowy boysband Simona Cowella „December 10” zagrożony pozwem sądowym

Metalowy zespół December Tenth otrzymuje mnóstwo wiadomości od fanów mylących oba zespoły

2025.12.19

Nowy boysband Simona Cowella, o nazwie December 10, może zmienić nazwę po groźbach prawnych ze strony innego zespołu.

Konflikt o nazwę zespołu

Grupa, w skład której wchodzą Hendrik Christoffersen, Cruz Lee-Ojo, John Fadare, Nicolas Alves, Josh Olliver, Danny Bretherton i Sean Hayden, została stworzona w ramach nowego specjalnego programu Netflixa The Next Act.

Jednak nazwa zespołu wywołała zamieszanie, ponieważ szkocki metalowy zespół December Tenth otrzymuje mnóstwo wiadomości od fanów mylących oba zespoły.

Wokalista December Tenth napisał na mediach społecznościowych:

„Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Simon Cowell, Netflix i Universal Music tworzą nowy boysband o nazwie zbliżonej do naszej – December Tenth. Jeśli ktoś z zespołu Simona, Universal lub Netflix chce się skontaktować z nami lub naszym prawnikiem, prosimy o kontakt.”

Dodał również:

„Nasze konta społecznościowe nagle zalane zostały wiadomościami. Okazało się, że to fani nowego show Simona mylą nas z nowym zespołem.”

Historia zmian nazw zespołów Simona Cowella

Nie byłby to pierwszy przypadek, gdy zespół Simona Cowella musiał zmienić nazwę. W 2011 roku grupa Rhythmix musiała ją zmienić nazwę na Little Mix, po skargach organizacji charytatywnej.

