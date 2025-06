Nine Inch Nails zagrali pierwszy koncert od 2022 r. Fani usłyszeli niespodzianki

foto: mat. pras.

Fani Nine Inch Nails odliczają już dni do koncertu grupy na Open’erze. Póki co zespół Trenta Reznora wystąpi wczoraj w dublińskiej 3Arenie, dając pierwszy koncert od niemal trzech lat. W setliście nie zabrakło niespodzianek.

Koncert NIN był podzielony na cztery akty. Dwa z nich zespół dał na małej scenie umiejscowionej pośród publiczności, dwa kolejne na głównej scenie.

Nine Inch Nails headlinerami Open’era

Grupa rozpoczęła występ od wykonywanego pierwszy raz od 2009 r. „Right Where It Belongs V2”. Pierwszy akt zakończyło „Piggy (Nothing can Stop Me Now)”, którego grupa również nie prezentowała od 16 lat. Nieoczywistym wyborem było także „Parasite” z repertuaru How To Destroy Angels – zespołu, który Trent i Atticus Ross współtworzyli z żoną Reznora Mariqueen.

Cały występ oraz setlistę znajdziecie poniżej.

Nine Inch Nails wystąpią na Open’erze w czwartek 3 lipca