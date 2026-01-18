Nie żyje legenda disco polo

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

Smutne wieści dotarły do fanów polskiej muzyki tanecznej. Krzysztof Chiliński, wokalista i serce zespołu Vabank, zmarł w wieku zaledwie 50 lat. Artysta był jednym z filarów złotej ery disco polo i pozostawił po sobie niezatarty ślad w historii gatunku.

Vabank – legenda polskiej muzyki tanecznej

Zespół Vabank zdobył ogromną popularność w latach 90., tworząc takie przeboje jak:

„Nastolatka”

„Słodka Ania”

„Dałaś mi wiarę”

Krzysztof Chiliński wyróżniał się charakterystycznym głosem i pasją do tworzenia muzyki o miłości oraz codziennych radościach. Jego wkład w rozwój disco polo sprawił, że utwory zespołu na stałe wpisały się w serca pokoleń słuchaczy.

Śmierć Krzysztofa Chilińskiego – symboliczny koniec epoki

Odejście artysty to ogromna strata dla zespołu i całej branży muzycznej. Vabank w ostatnich latach pożegnał także Edwarda Owczarczuka (2024) i Jerzego „Jerry’ego” Szymczyka (2025). Śmierć Krzysztofa Chilińskiego uznawana jest za symboliczny zmierzch epoki złotej ery disco polo, w której zespół królował na listach przebojów i kształtował brzmienie polskiej muzyki tanecznej.

Pogrzeb Krzysztofa Chilińskiego

Ostatnie pożegnanie artysty zaplanowano na poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku. Uroczystości odbędą się w Białymstoku:

Godz. 9:00 – kaplica na Cmentarzu Miejskim

Godz. 11:30 – nabożeństwo żałobne w kaplicy pw. Chrystusa Zbawiciela na cmentarzu Farnym

Rodzina i najbliżsi proszą o modlitwę w intencji artysty.