Nie żyje legenda disco polo

Smutne wieści dotarły do fanów polskiej muzyki tanecznej. Krzysztof Chiliński, wokalista i serce zespołu Vabank, zmarł w wieku zaledwie 50 lat. Artysta był jednym z filarów złotej ery disco polo i pozostawił po sobie niezatarty ślad w historii gatunku.
Vabank – legenda polskiej muzyki tanecznej
Zespół Vabank zdobył ogromną popularność w latach 90., tworząc takie przeboje jak:
„Nastolatka”
„Słodka Ania”
„Dałaś mi wiarę”
Krzysztof Chiliński wyróżniał się charakterystycznym głosem i pasją do tworzenia muzyki o miłości oraz codziennych radościach. Jego wkład w rozwój disco polo sprawił, że utwory zespołu na stałe wpisały się w serca pokoleń słuchaczy.
Śmierć Krzysztofa Chilińskiego – symboliczny koniec epoki
Odejście artysty to ogromna strata dla zespołu i całej branży muzycznej. Vabank w ostatnich latach pożegnał także Edwarda Owczarczuka (2024) i Jerzego „Jerry’ego” Szymczyka (2025). Śmierć Krzysztofa Chilińskiego uznawana jest za symboliczny zmierzch epoki złotej ery disco polo, w której zespół królował na listach przebojów i kształtował brzmienie polskiej muzyki tanecznej.
Pogrzeb Krzysztofa Chilińskiego
Ostatnie pożegnanie artysty zaplanowano na poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku. Uroczystości odbędą się w Białymstoku:
Godz. 9:00 – kaplica na Cmentarzu Miejskim
Godz. 11:30 – nabożeństwo żałobne w kaplicy pw. Chrystusa Zbawiciela na cmentarzu Farnym
Rodzina i najbliżsi proszą o modlitwę w intencji artysty.