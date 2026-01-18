CGM

Nie żyje legenda disco polo

Krzysztof Chiliński miał 50 lat

2026.01.18

opublikował:

Nie żyje legenda disco polo

Foto: Eyasu Etsub / Unsplush

Smutne wieści dotarły do fanów polskiej muzyki tanecznej. Krzysztof Chiliński, wokalista i serce zespołu Vabank, zmarł w wieku zaledwie 50 lat. Artysta był jednym z filarów złotej ery disco polo i pozostawił po sobie niezatarty ślad w historii gatunku.

Vabank – legenda polskiej muzyki tanecznej

Zespół Vabank zdobył ogromną popularność w latach 90., tworząc takie przeboje jak:

  • „Nastolatka”

  • „Słodka Ania”

  • „Dałaś mi wiarę”

Krzysztof Chiliński wyróżniał się charakterystycznym głosem i pasją do tworzenia muzyki o miłości oraz codziennych radościach. Jego wkład w rozwój disco polo sprawił, że utwory zespołu na stałe wpisały się w serca pokoleń słuchaczy.

Śmierć Krzysztofa Chilińskiego – symboliczny koniec epoki

Odejście artysty to ogromna strata dla zespołu i całej branży muzycznej. Vabank w ostatnich latach pożegnał także Edwarda Owczarczuka (2024) i Jerzego „Jerry’ego” Szymczyka (2025). Śmierć Krzysztofa Chilińskiego uznawana jest za symboliczny zmierzch epoki złotej ery disco polo, w której zespół królował na listach przebojów i kształtował brzmienie polskiej muzyki tanecznej.

Pogrzeb Krzysztofa Chilińskiego

Ostatnie pożegnanie artysty zaplanowano na poniedziałek, 19 stycznia 2026 roku. Uroczystości odbędą się w Białymstoku:

  • Godz. 9:00 – kaplica na Cmentarzu Miejskim

  • Godz. 11:30 – nabożeństwo żałobne w kaplicy pw. Chrystusa Zbawiciela na cmentarzu Farnym

Rodzina i najbliżsi proszą o modlitwę w intencji artysty.

Tagi


Popularne newsy

Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł
NEWS

Julia Wieniawa wystawiła na aukcji WOŚP „Nocowankę z Julią”. Cena błyskawicznie przekroczyła 50 tys. zł

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio
NEWS

Mata i Fagata pokazali gorący teledysk nakręcony w Rio

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego
NEWS

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”
NEWS

Sentino wrócił do koncertowania w Polsce. „To jest mój kraj! To jest moje miejsce!”

Peja podsumowuje 16 lat bez alkoholu. „Alkohol nie kieruje moim życiem właśnie dlatego, że nie szukam powodów do napicia się.
NEWS

Peja podsumowuje 16 lat bez alkoholu. „Alkohol nie kieruje moim życiem właśnie dlatego, że nie szukam powodów do napicia się.

A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”
NEWS

A$AP Rocky dissuje Drake’a na nowym albumie: „Ukradłeś mój styl, więc ja ukradłem twoją dziewczynę”

Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze
NEWS

Julia Wieniawa ogłasza trasę „Światłocienie Relove Tour 2026”. Finały koncert odbędzie się na Torwarze

Polecane

CGM
Brian May wyjaśnia, dlaczego Queen nie wystąpi na Glastonbury. W tle troska o borsuki

Brian May wyjaśnia, dlaczego Queen nie wystąpi na Glastonbury. W tle t ...

Brian May, potwierdził, że zespół nie zagra na Glastonbury Festival w 2027 roku

2 minuty temu

CGM
Skolim padł ofiarą przestępstwa – są nowe informacje

Skolim padł ofiarą przestępstwa – są nowe informacje

Śledztwo wciąż trwa

3 minuty temu

CGM
Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się od ...

 Kiszło Boruta jako mały świadek koronny

3 godziny temu

CGM
Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został t ...

„Projekt ORION dowieziony”

3 godziny temu

CGM
Para odsprzedawała bilety na koncerty Eda Sheerana. Teraz muszą zwrócić trzy miliony funtów, lub czeka ich odsiadka

Para odsprzedawała bilety na koncerty Eda Sheerana. Teraz muszą zwróci ...

Łączna wartość sprzedanych biletów wyniosła 6,5 miliona funtów

3 godziny temu

CGM
Megan Fox i Machine Gun Kelly rozstali się na dobre

Megan Fox i Machine Gun Kelly rozstali się na dobre

Kilka miesięcy temu para powitała na świecie córeczkę

4 godziny temu