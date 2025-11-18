Nicki Minaj podjęła współpracę z administracją Trumpa i przemówi w ONZ

fot. kadr z wideo
Niespodziewana współpraca – Nicki Minaj w ONZ
Raperka Nicki Minaj zaskoczyła świat muzyki i polityki, podejmując współpracę z administracją Donalda Trumpa w celu wygłoszenia przemówienia podczas sotkania Narodów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się we wtorek w Nowym Jorku, a Nicki ma zabrać głos wspólnie z ambasadorem USA przy ONZ, Mike’em Waltzem, w sprawie przemocy wobec chrześcijan w Nigerii.
Waltz pochwalił Nicki na Twitterze, określając ją jako „osobę zasadniczą, która nie pozostaje bierna wobec niesprawiedliwości”.
Nicki Minaj wyraża wdzięczność i zobowiązanie
Raperka podziękowała ambasadorowi w poście na Twitterze:
-
„Ambasadorze, jestem bardzo wdzięczna za powierzenie mi takiego zaszczytu. Nie traktuję tego lekko. To znaczy więcej, niż można sobie wyobrazić.”
Organizacja i polityczne tło
Udział Nicki w wydarzeniu został zaaranżowany przez doradcę medialnego Trumpa, Alexa Bruesewitza, który również ma przemówić podczas spotkania.
Wcześniej raperka wyraziła uznanie dla Donalda Trumpa za groźbę działań wojskowych wobec Nigerii w reakcji na „masakrę chrześcijan”. Podkreśliła, że:
-
„Żadna grupa nie powinna być prześladowana za praktykowanie swojej religii. Nie musimy podzielać tych samych wierzeń, aby się wzajemnie szanować.”
Kontekst sytuacji w Nigerii
Jak podaje BBC News, prezydent Nigerii Bola Tinubu wskazał, że przemoc dotyka osoby „różnych wyznań i regionów” w kraju, który jest mniej więcej równomiernie podzielony między chrześcijan i muzułmanów.
