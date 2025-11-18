Nicki Minaj podjęła współpracę z administracją Trumpa i przemówi w ONZ

fot. kadr z wideo

Niespodziewana współpraca – Nicki Minaj w ONZ

Raperka Nicki Minaj zaskoczyła świat muzyki i polityki, podejmując współpracę z administracją Donalda Trumpa w celu wygłoszenia przemówienia podczas sotkania Narodów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się we wtorek w Nowym Jorku, a Nicki ma zabrać głos wspólnie z ambasadorem USA przy ONZ, Mike’em Waltzem, w sprawie przemocy wobec chrześcijan w Nigerii.

Waltz pochwalił Nicki na Twitterze, określając ją jako „osobę zasadniczą, która nie pozostaje bierna wobec niesprawiedliwości”.

Nicki Minaj wyraża wdzięczność i zobowiązanie

Raperka podziękowała ambasadorowi w poście na Twitterze:

„Ambasadorze, jestem bardzo wdzięczna za powierzenie mi takiego zaszczytu. Nie traktuję tego lekko. To znaczy więcej, niż można sobie wyobrazić.”

Organizacja i polityczne tło

Udział Nicki w wydarzeniu został zaaranżowany przez doradcę medialnego Trumpa, Alexa Bruesewitza, który również ma przemówić podczas spotkania.

Wcześniej raperka wyraziła uznanie dla Donalda Trumpa za groźbę działań wojskowych wobec Nigerii w reakcji na „masakrę chrześcijan”. Podkreśliła, że:

„Żadna grupa nie powinna być prześladowana za praktykowanie swojej religii. Nie musimy podzielać tych samych wierzeń, aby się wzajemnie szanować.”

Kontekst sytuacji w Nigerii

Jak podaje BBC News, prezydent Nigerii Bola Tinubu wskazał, że przemoc dotyka osoby „różnych wyznań i regionów” w kraju, który jest mniej więcej równomiernie podzielony między chrześcijan i muzułmanów.

