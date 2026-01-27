NE-YO & AKON w Łodzi w ramach Nights Like This Tour 2026

NE-YO i AKON ogłosili wspólną, globalną trasę koncertową Nights Like This Tour 2026, która obejmie Europę, Wielką Brytanię, USA oraz Kanadę. W ramach trasy artyści wystąpią także w Polsce – 31 maja 2026 roku w Atlas Arenie w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Live Nation.

Nights Like This Tour 2026 – kultowe hity na jednej scenie

Trasa Nights Like This łączy dwóch artystów, których twórczość zdefiniowała popkulturę, radio i klubowe parkiety ostatnich dwóch dekad. NE-YO i AKON będą dzielić scenę w dynamicznej formule „back-and-forth”, prezentując największe przeboje ze swoich katalogów.

Na setliście nie zabraknie takich utworów jak „So Sick”, „Closer” i „Miss Independent” NE-YO oraz „Smack That”, „Lonely” i „Right Now (Na Na Na)” AKONA. Każdy koncert zaprojektowany jest jako energetyczne widowisko łączące R&B, pop i hip-hop.

Koncert NE-YO & AKON – Łódź, Atlas Arena

Polski przystanek trasy odbędzie się 31.05.2026 w Atlas Arenie w Łodzi. To jedyna okazja, by zobaczyć obu artystów razem na scenie w Polsce w ramach trasy Nights Like This Tour 2026.

Sprzedaż ogólna biletów rozpocznie się w piątek, 30 stycznia o godzinie 10:00 na stronie LiveNation.pl. Wcześniej dostępne będą przedsprzedaże, w tym Artist Presale, startujące 28 stycznia.

Pakiety VIP i dodatkowe atrakcje

Trasa oferuje również pakiety VIP, które mogą obejmować bilety premium, Meet & Greet z AKONEM, sesję zdjęciową, ekskluzywne gadżety VIP oraz fotografie z autografem. Szczegóły dostępne są na stronie vipnation.com.

NE-YO i AKON – ikony światowej sceny muzycznej

NE-YO to trzykrotny laureat nagrody GRAMMY, autor i wykonawca dziesiątek globalnych hitów oraz ceniony songwriter współpracujący m.in. z Rihanną, Beyoncé i Jennifer Hudson. Rok 2026 będzie dla artysty szczególny – przypada wtedy 20-lecie albumu „In My Own Words”.

AKON to wielokrotnie platynowy artysta, producent i przedsiębiorca, który sprzedał ponad 35 milionów albumów na całym świecie. Znany jest również z działalności filantropijnej oraz wspierania rozwoju gospodarczego w Afryce.