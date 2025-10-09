Nas wygrywa z Jayem-Z w nowojorskiej „wojnie kasynowej”. Raper reaguje na komentarze fanów

fot. mat. pras.

Nas odniósł kolejne zwycięstwo – tym razem poza sceną muzyczną. Jego projekt kasyna przygotowany we współpracy z Resorts World został zatwierdzony przez Community Advisory Committee w Nowym Jorku, pokonując propozycję złożoną przez Jaya-Z i Roc Nation.

Decyzja władz miasta natychmiast odświeżyła wspomnienia o jednej z najsłynniejszych rywalizacji w historii hip-hopu. Fani zaczęli przypominać o legendarnym konflikcie między Nasem i Jay-Z, który w latach 2000. wstrząsnął całą sceną rapową.

Nas reaguje na komentarze o dawnym konflikcie

W rozmowie z magazynem Rolling Stone, Nas przyznał, że z dystansem podchodzi do całego zamieszania.

– „To tylko coś, o czym ludzie będą mówić” – stwierdził raper. – „Nie mamy na to żadnej kontroli. Ja wciąż uczę się od takich artystów jak Rakim czy Big Daddy Kane. Niektórzy fani rapu po prostu lubią wracać do takich tematów od czasu do czasu. I to wszystko.”

Choć rywalizacja między Nasem i Jayem-Z przeszła już do historii, to ich beef z początku XXI wieku pozostaje jednym z najbardziej kultowych w dziejach hip-hopu. Diss tracki „Takeover” Jaya-Z i „Ether” Nasa do dziś uznawane są za klasyki gatunku.

„Queens get the money” – lokalni politycy świętują sukces

Po ogłoszeniu decyzji, prezydent dzielnicy Queens – Donovan Richards Jr. – skomentował wynik głosowania słowami:

„W Queens mamy pewien motyw i wiem, że Nas jest jego częścią – Queens get the money. Przykro mi, Jay-Z, znowu wygraliśmy. Możesz przekazać prezydentowi Brooklynu moje pozdrowienia.”

Nowe kasyno Nasa – potężna inwestycja i tysiące miejsc pracy

Zwycięski projekt Nasa i Resorts World zakłada rozbudowę kompleksu Aqueduct Resorts World w Queens. Ma się tam znaleźć pełnoprawne kasyno z grami stołowymi – takimi jak blackjack, poker i craps – a także hala koncertowa na 7 tysięcy osób i akademia sportowa.

Według danych „Billboardu”, koszt inwestycji to około 5 miliardów dolarów, a projekt ma stworzyć nawet 24 tysiące nowych miejsc pracy i generować 1 miliard dolarów przychodów już w pierwszym roku działalności.

Nas nie zwalnia tempa – nowy album Mobb Deep już w październiku

Oprócz sukcesu biznesowego Nas nadal aktywnie działa w branży muzycznej. Jego wytwórnia Mass Appeal przygotowuje premierę nowego albumu grupy Mobb Deep, zatytułowanego Infinite, który ukaże się 10 października 2025 roku.

Wytwórnia współpracuje również z legendami takimi jak Slick Rick, Raekwon i Ghostface Killah, kontynuując misję pielęgnowania klasycznego brzmienia hip-hopu.