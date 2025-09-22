Na koncercie Malika Montany w Żaganiu rozpylono gaz pieprzowy. Raper przerwał koncert

fot. mat. pras.

Podczas koncertu Malika Montany w Żaganiu, który odbył się w ramach Jarmarku św. Michała, doszło do niebezpiecznego incydentu. W trakcie występu ktoś z tłumu rozpylił gaz pieprzowy, powodując panikę i chwilowe przerwanie koncertu.

Reakcja Malika Montany i ochrony

Raper szybko zareagował, gdy zauważył zamieszanie na widowni. Malik Montana przerwał swój występ i zwrócił się do ochrony o interwencję. Dzięki sprawnemu działaniu służb porządkowych sytuację udało się opanować i koncert mógł być kontynuowany.

Skutki dla uczestników koncertu

Obecni na wydarzeniu fani skarżyli się na pieczenie oczu i duszności. Choć incydent wywołał niepokój, na szczęście nie odnotowano poważniejszych obrażeń. Wydarzenie pokazuje jednak, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych.