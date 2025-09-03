Szukaj
CGM

Mya szczerze o siedmiu latach życia w celibacie

„To nawet nie był wybór”

2025.09.03

opublikował:

Mya szczerze o siedmiu latach życia w celibacie

Mya, znana z przeboju Ghetto Supastar, otworzyła się na temat swojego życia w celibacie. Artystka ujawniła, że przez siedem lat pozostawała poza światem randek – i jak podkreśla, nie była to świadoma decyzja, lecz naturalny etap jej życia.

„To nawet nie był wybór”

W rozmowie z brytyjską komiczką Judi Love na kanale YouTube wokalistka wyznała, że okres siedmioletniego celibatu pojawił się niespodziewanie.

„To nawet nie był wybór. Po prostu tak wyszło, a potem patrzysz i myślisz: ‘O, minęło tyle czasu’” – zdradziła Mya.

Skupienie na sobie i rozwoju

Gwiazda podkreśliła, że ten czas pozwolił jej skupić się wyłącznie na sobie – zarówno zawodowo, jak i duchowo. W pełni oddała się pracy twórczej, realizowała kolejne projekty, zmieniła dietę i zaczęła inwestować w radość oraz otaczanie się dobrą energią.

„To był etap oczyszczania – pozbywania się złych nawyków, toksycznej energii i wszystkiego, co mogło przerodzić się w uzależnienie czy formę ucieczki” – dodała.

„Małżeństwo z samą sobą” i duchowa transformacja

Przypomnijmy, że w 2013 roku Mya symbolicznie „poślubiła samą siebie”, co miało być początkiem jej duchowej przemiany. Wokalistka tłumaczy, że w tym czasie przeprowadzała głęboką analizę swojego życia – tworzyła wykresy, porównywała różne etapy kariery i sprawdzała, jakie osoby i wydarzenia miały na nią wpływ.

„Widziałam, gdzie następował rozwój, a gdzie coś zaczynało się psuć, bo wpuściłam do swojego życia coś, czego tam nie powinno być” – podsumowała.

Nowe spojrzenie na życie i karierę

Dzięki temu okresowi celibatu Mya nie tylko odzyskała równowagę, ale też ponownie odkryła pasję do muzyki i sztuki. Dziś, w wieku 45 lat, podkreśla, że decyzja o skupieniu się na sobie była kluczowa dla jej zdrowia psychicznego, duchowego i artystycznego rozwoju.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie
NEWS

Paluch komentuje ostatnie beefy na polskiej scenie

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka
NEWS

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”
NEWS

The Offspring wystąpili z kolesiem z klipu do „Pretty Fly (For A White Guy)”

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji
NEWS

Doda twierdzi, że jej były partner rozsyłał jej nagie zdjęcia kolegom z policji

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu
NEWS

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Polecane

CGM
Jack Osbourne do Rogera Watersa po jego komentarzach na temat Ozzy’ego: „Mój ojciec zawsze uważał cię za piz*ą””

Jack Osbourne do Rogera Watersa po jego komentarzach na temat Ozzy’ego ...

Członek Pink Floyd krytykuje Ozzy’ego Osbourne’a

5 minut temu

CGM
Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Radiohead powracają? Zespół sugeruje pierwsze koncerty od siedmiu lat

Wygląda na to, że kultowa grupa szykuje swoje pierwsze występy na żywo od 2018 roku.

1 godzinę temu

CGM
Erykah Badu świętuje 25-lecie albumu Mama’s Gun. Artystka zagra dwa stadionowe koncerty w Polsce

Erykah Badu świętuje 25-lecie albumu Mama’s Gun. Artystka zagra dwa st ...

Erykah Badu od ponad 25 lat inspiruje kolejne pokolenia twórców i fanów

2 godziny temu

CGM
Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rz ...

„Okazuj kobietom szacunek” - odpowiada raperka

2 godziny temu

CGM
Demi Lovato chwali się sylwetką w bikini po zrzuceniu 23 kilogramów

Demi Lovato chwali się sylwetką w bikini po zrzuceniu 23 kilogramów

Spekatakularna metamorfoza słynnej wokalistki

2 godziny temu

CGM
Przykre zakończenie wakacji dla Pink. Wokalistka zaraziła się bakterią E. coli

Przykre zakończenie wakacji dla Pink. Wokalistka zaraziła się bakterią ...

Pink trafiła na kroplówkę po zakażeniu bakterią

2 godziny temu