Mya szczerze o siedmiu latach życia w celibacie

Mya, znana z przeboju Ghetto Supastar, otworzyła się na temat swojego życia w celibacie. Artystka ujawniła, że przez siedem lat pozostawała poza światem randek – i jak podkreśla, nie była to świadoma decyzja, lecz naturalny etap jej życia.

„To nawet nie był wybór”

W rozmowie z brytyjską komiczką Judi Love na kanale YouTube wokalistka wyznała, że okres siedmioletniego celibatu pojawił się niespodziewanie.

„To nawet nie był wybór. Po prostu tak wyszło, a potem patrzysz i myślisz: ‘O, minęło tyle czasu’” – zdradziła Mya.

Skupienie na sobie i rozwoju

Gwiazda podkreśliła, że ten czas pozwolił jej skupić się wyłącznie na sobie – zarówno zawodowo, jak i duchowo. W pełni oddała się pracy twórczej, realizowała kolejne projekty, zmieniła dietę i zaczęła inwestować w radość oraz otaczanie się dobrą energią.

„To był etap oczyszczania – pozbywania się złych nawyków, toksycznej energii i wszystkiego, co mogło przerodzić się w uzależnienie czy formę ucieczki” – dodała.

„Małżeństwo z samą sobą” i duchowa transformacja

Przypomnijmy, że w 2013 roku Mya symbolicznie „poślubiła samą siebie”, co miało być początkiem jej duchowej przemiany. Wokalistka tłumaczy, że w tym czasie przeprowadzała głęboką analizę swojego życia – tworzyła wykresy, porównywała różne etapy kariery i sprawdzała, jakie osoby i wydarzenia miały na nią wpływ. „Widziałam, gdzie następował rozwój, a gdzie coś zaczynało się psuć, bo wpuściłam do swojego życia coś, czego tam nie powinno być” – podsumowała. Nowe spojrzenie na życie i karierę

Dzięki temu okresowi celibatu Mya nie tylko odzyskała równowagę, ale też ponownie odkryła pasję do muzyki i sztuki. Dziś, w wieku 45 lat, podkreśla, że decyzja o skupieniu się na sobie była kluczowa dla jej zdrowia psychicznego, duchowego i artystycznego rozwoju.