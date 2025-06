Muzyczna podróż z Edem Sheeranem

fot. mat. pras.

Po hedonistycznym, wielokolorowym popowym singlu „Azizam” oraz klasycznym, poruszająco nostalgicznym „Old Phone”, Sheeran wraca z utworem „Sapphire” – czarującym hymnem więzi i nieokiełznanej radości. Emanujący popową energią i bogatymi międzykulturowymi wpływami, utwór ma wszystko, aby odcisnąć swoje piętno na lecie 25.

„Sapphire” Sheerana to świetlista celebracja miłości, która przekracza granice. Z urzekającym wokalem, skomplikowaną południowo-azjatycką perkusją, chórkami i sitarem legendarnego indyjskiego artysty Arijita Singha, piosenka tworzy unikatową dźwiękową tkaninę, przemawiając uniwersalnym językiem miłości. Fani wyruszają w muzyczną podróż równie intymną, co ekspansywną, ożywioną przez talenty produkcyjne Ilyi Salmanzadeha, Johnny’ego McDaida i Savana Kotechy.

Ulubiona piosenka Eda z płyty

– „Sapphire” to pierwsza piosenka, którą skończyłem na płytę „Play”. Dzięki niej zrozumiałam, w jakim kierunku zmierzam z tym albumem – opowiada Anglik. – Dlatego właśnie ostatnie prace nad materiałem odbywały się w Goi, w towarzystwie jednych z najlepszych muzyków w Indiach. Był to niesamowicie kreatywny proces. Teledysk kręciliśmy z Liamem i Nikiem podczas mojej trasy po Indiach. Zależało nam, by pokazać piękno i rozpiętość tego kraju i jego kultury. Ostatnim elementem układanki był udział Arijita w nagraniu. Przebyliśmy długą podróż, by dotrzeć do tego momentu i spędzić wspaniały dzień wypełniony muzyką i rodziną. Wspólnie nagraliśmy też wersję w całości w Punjabi, która ukaże się w nadchodzących tygodniach. W tym nagraniu, więcej słychać jego niż mnie. Teraz otrzymujecie albumową wersję piosenki, mojej ulubionej piosenki z płyty. Mam nadzieję, że wam się spodoba.

Za reżyserię teledysku „Sapphire” odpowiada Liam Pethick, a gościnnie w klipie pojawia się Arijit Sing i kultowy aktor Shah Rukh Khan. Zaczyna się od sceny z Edem wykonującym piosenkę o świcie na dachu, następnie kamera zabiera nas w rozmaite miejsca. Ed podróżuje na błogie plaże, nad brzegi rzek do tętniących życiem miejskich rynków, lokalnych kuchni i na zaplecze Bollywood. W kluczowym momencie spotyka się z Arijitem na sesję w studiu i motorową przejażdżkę po jego rodzinnym mieście. Jest też wizyta w muzycznej szkole A.R. Rahmana, gdzie Ed wykonuje utwór z lokalnymi muzykami.

12 września 2025 roku Sheeran wyda swój najnowszy album zatytułowany „Play”. Po zamknięciu serii „Mathematics”, Ed w końcu wraca i śmiało wkracza w nowy etap.

Tętniący życiem pokaz

Artysta znany z ciągłego ewoluowania, na najnowszej płycie „Play” eksploruje muzyczne terytoria poprzez współpracę z producentami i twórcami z całego świata. Jednocześnie sięga po ponadczasowe brzmienia i tematy, dzięki którym stał się jednym z najbardziej uwielbianych popowych wokalistów. Zainspirowany po części kontaktem z indyjską i muzyczną kulturą muzyczną – oraz ich zaskakującymi powiązaniami z irlandzką tradycją ludową – Ed zgłębił ten bezgraniczny język muzyczny, nadając albumowi charakterystyczny, świeży styl.

Na bardziej znanym gruncie, Sheeran przypomina nam również, dlaczego pozostaje najbardziej wpływowym piosenkarzem i autorem tekstów swojego pokolenia, dostarczając serię oszałamiających ballad i akustycznych piosenek. W efekcie powstała kolekcja, która flirtuje zarówno tym, co znane, jak i tym, co nowe. To tętniący życiem pokaz kunsztu Eda, który jest jednocześnie ekscytujący i transformujący, a całość zapowiada się jako jeden z najbardziej wyróżniających się albumów roku.