Muzycy zwolnieni z T.Love ogłosili wspólny singiel. Sidney Polak i Jan Benedek nagrali utwór „Jestem z Polski”

Zmiany w legendarnym zespole T.Love wciąż budzą ogromne emocje wśród fanów polskiego rocka. Po głośnym zakończeniu współpracy z Janem Benedekiem oraz Sidneyem Polakiem, byli muzycy grupy postanowili nie znikać ze sceny. Wręcz przeciwnie – właśnie ogłosili nowy, wspólny projekt muzyczny, który może okazać się jednym z najgłośniejszych powrotów tego roku.

Głośne rozstania z T.Love. Co się wydarzyło?

Jesienią 2025 roku zespół T.Love oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z gitarzystą i kompozytorem Janem Benedekiem. Decyzja została przekazana w krótkim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych zespołu. Podkreślono w nim wkład Benedeka w reaktywację zespołu oraz udział w nagraniu albumu „Hau, hau!” z 2022 roku.

Jeszcze większym zaskoczeniem dla fanów było rozstanie z Sidneyem Polakiem, który przez 35 lat był perkusistą T.Love. Muzyk przyznał w wywiadach, że o decyzji dowiedział się w sposób nagły – za pośrednictwem SMS-a od Muńka Staszczyka, tuż przed publikacją oficjalnego komunikatu zespołu.

Reakcje fanów i burza w mediach

Zwolnienia wieloletnich członków zespołu wywołały falę komentarzy i spekulacji. Fani zarzucali zespołowi brak transparentności, a sposób rozstania z muzykami uznano za wyjątkowo bolesny. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, a temat zmian personalnych w T.Love przez wiele tygodni nie schodził z nagłówków portali muzycznych.

Jan Benedek i Sidney Polak wracają – ale bez T.Love

Mimo trudnych doświadczeń obaj muzycy nie zamierzają rezygnować z kariery artystycznej. Jan Benedek i Sidney Polak ogłosili właśnie wydanie wspólnego singla zatytułowanego „Jestem z Polski”. Premiera utworu została zaplanowana na 14 stycznia 2026 roku.

W projekt zaangażowany jest również Gabor Benedek, syn Jana Benedeka, co nadaje przedsięwzięciu dodatkowy, międzypokoleniowy wymiar.

Nowy singiel „Jestem z Polski” – kto za co odpowiada?

Z informacji udostępnionych w mediach społecznościowych wynika, że:

Jan Benedek odpowiada za muzykę, gitary oraz linię basu,

Sidney Polak stworzył tekst, nagrał partie perkusji i wokale,

w utworze gościnnie śpiewa Gabor Benedek.

Muzycy podkreślają, że nowy projekt to dla nich naturalna kontynuacja wieloletniej współpracy oraz sposób na artystyczne wyrażenie siebie poza strukturami kultowego zespołu.