Muzycy zwolnieni z T.Love ogłosili wspólny singiel. Sidney Polak i Jan Benedek nagrali utwór „Jestem z Polski”

Zmiany w legendarnym zespole T.Love wciąż budzą ogromne emocje wśród fanów polskiego rocka. Po głośnym zakończeniu współpracy z Janem Benedekiem oraz Sidneyem Polakiem, byli muzycy grupy postanowili nie znikać ze sceny. Wręcz przeciwnie – właśnie ogłosili nowy, wspólny projekt muzyczny, który może okazać się jednym z najgłośniejszych powrotów tego roku.
Głośne rozstania z T.Love. Co się wydarzyło?
Jesienią 2025 roku zespół T.Love oficjalnie poinformował o zakończeniu współpracy z gitarzystą i kompozytorem Janem Benedekiem. Decyzja została przekazana w krótkim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych zespołu. Podkreślono w nim wkład Benedeka w reaktywację zespołu oraz udział w nagraniu albumu „Hau, hau!” z 2022 roku.
Jeszcze większym zaskoczeniem dla fanów było rozstanie z Sidneyem Polakiem, który przez 35 lat był perkusistą T.Love. Muzyk przyznał w wywiadach, że o decyzji dowiedział się w sposób nagły – za pośrednictwem SMS-a od Muńka Staszczyka, tuż przed publikacją oficjalnego komunikatu zespołu.
Reakcje fanów i burza w mediach
Zwolnienia wieloletnich członków zespołu wywołały falę komentarzy i spekulacji. Fani zarzucali zespołowi brak transparentności, a sposób rozstania z muzykami uznano za wyjątkowo bolesny. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach, a temat zmian personalnych w T.Love przez wiele tygodni nie schodził z nagłówków portali muzycznych.
Jan Benedek i Sidney Polak wracają – ale bez T.Love
Mimo trudnych doświadczeń obaj muzycy nie zamierzają rezygnować z kariery artystycznej. Jan Benedek i Sidney Polak ogłosili właśnie wydanie wspólnego singla zatytułowanego „Jestem z Polski”. Premiera utworu została zaplanowana na 14 stycznia 2026 roku.
W projekt zaangażowany jest również Gabor Benedek, syn Jana Benedeka, co nadaje przedsięwzięciu dodatkowy, międzypokoleniowy wymiar.
Nowy singiel „Jestem z Polski” – kto za co odpowiada?
Z informacji udostępnionych w mediach społecznościowych wynika, że:
-
Jan Benedek odpowiada za muzykę, gitary oraz linię basu,
-
Sidney Polak stworzył tekst, nagrał partie perkusji i wokale,
-
w utworze gościnnie śpiewa Gabor Benedek.
Muzycy podkreślają, że nowy projekt to dla nich naturalna kontynuacja wieloletniej współpracy oraz sposób na artystyczne wyrażenie siebie poza strukturami kultowego zespołu.
Muniek Staszczyk o trudnych decyzjach
Do sprawy odniósł się również Muniek Staszczyk, lider T.Love, który w jednym z wywiadów przyznał, że rozstania z Benedekiem i Polakiem były dla niego bardzo bolesne. Podkreślił jednak, że decyzje te – jego zdaniem – były konieczne „dla dobra zespołu”. Słowa Muńka nie zakończyły jednak dyskusji, a nowy projekt byłych muzyków T.Love tylko podsycił zainteresowanie całą sprawą.
Nowy rozdział w karierze byłych muzyków T.Love
Wspólny singiel „Jestem z Polski” może być początkiem większego projektu lub nawet nowego zespołu. Fani z niecierpliwością czekają na premierę, traktując ją jako symboliczny powrót artystów, którzy przez lata współtworzyli historię jednego z najważniejszych zespołów w Polsce.