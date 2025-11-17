CGM

Muniek Staszczyk szczerze o zdradach, używkach i rock’n’rollu. „Nie ufam sobie, może życie kontroluje menadżer i moja żona”

"Jak wyjeżdżam w trasę, zawsze są pokusy"

2025.11.17

opublikował:

Muniek Staszczyk szczerze o zdradach, używkach i rock’n’rollu. „Nie ufam sobie, może życie kontroluje menadżer i moja żona”

fot. mat. pras.

Muniek Staszczyk szczerze o zdradach i rock’n’rollowym życiu

Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love, w najnowszym wywiadzie dla Wprost opowiedział o swojej przeszłości pełnej alkoholu, seksu i używek. Muzyk przyznaje, że jego rock’n’rollowy tryb życia pozostawił trwały ślad w małżeństwie i życiu osobistym, a autobiografia „Chłopaki (nie) płaczą. Muniek Staszczyk bez ciemnych okularów” jest sposobem na rozliczenie się z przeszłością.

Poharatana miłość i rola żony

Muniek podkreśla, że kluczowym elementem jego życia jest żona, Marta, z którą jest razem od ponad 30 lat. Według muzyka, tematyka jego książki opiera się na „poharatanej miłości”, w tle której znajdują się: rock’n’roll, alkohol, używki, zdrady i zranienia.

„Temat naszej poharatanej miłości jest bazą, w tle jest wszystko, co jej towarzyszyło: rock’n’roll, używki, alkohol, zranienia, seks, zdrady z mojej strony, no i band. Ale gdyby to wszystko było opisane bez udziału mojej żony, byłoby niepełne” – przyznaje Muniek Staszczyk.

Nie ufam sobie – menadżer i żona kontrolują muzyka

Muzyk otwarcie przyznaje, że wciąż musi się pilnować i nie ufa sobie:

„Nie, nie, nie, ni ch*ja! Ja sobie nie ufam. Nie ufam sobie jak burej suce. I dlatego muszę mieć menadżera i żonę, którzy mnie będą prowadzić i kontrolować. A jak wyjeżdżam w trasę, zawsze są pokusy, wszystko się przypomina.”

Muniek zdradził również, że menadżer ma obowiązek odwozić go do hotelu bezpośrednio po koncercie oraz zapewnić zakaz zamawiania alkoholu.

„Dziś mój rock’n’roll polega na tym, że proszę menadżera, żeby zaraz po koncercie odwiózł mnie do hotelu, bo tematy dziewczyn uśmiechających się w garderobie czy kolegów coś polewających, czy posypujących zaczynają się właśnie wtedy. Mam wokół siebie kochanych ludzi, którzy bardzo mnie pilnują i dbają o mnie, załatwiają mi np. zakaz zamawiania piwa do pokoju hotelowego”

Rock’n’rollowe przebudzenie – wypadek jako punkt zwrotny

W 2019 roku Muniek przeszedł wylew, co stało się dla niego punktem zwrotnym. Dzięki wsparciu żony i bliskich muzyka udało się wrócić do zdrowia i ułożyć życie na nowo.

„Najszczęśliwszy byłem, jak się obudziłem po udarze w Londynie i zobaczyłem przy moim łóżku moją żonę, mojego syna i menadżerów. Jestem szczęśliwy, bo mam kochającą żonę, która cały czas jest, mam dzieci, mam wnusię.”

Muniek podkreśla, że dzisiejsze życie w trasie jest kontrolowane i świadome – unika sytuacji, które mogłyby prowadzić do powrotu dawnych nawyków.

Tagi


Popularne newsy

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek
NEWS

bambi zakończyła współpracę z Leosią i wszystko wskazuje na to, że zmienia wizerunek

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców
NEWS

Skolim został okradziony – piosenkarz publikuje zdjęcia sprawców

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival
NEWS

Poznaliśmy pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji Orange Warsaw Festival

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo
NEWS

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”
NEWS

Ostatni diss Young Leosi na Fagatę słowo po słowie: „Dalej zazdrosna o Kacpra, a co Ty, Agata, się w nim zakochałaś, co?”

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem
NEWS

Dzień przed pogrzebem Pono odbędzie się premiera ostatniego numeru z jego udziałem

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”
NEWS

Kazior krytykuje poziom beefu między Young Leosią i Fagatą. Ale robi to w wybitnie ordynarny sposób: „Nagrajcie wspólny sekstape”

Polecane

CGM
Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Bedoes kupił buty dwóm fanom za dwa lajki

Jak doszło do tego zaskakującego gestu?

8 godzin temu

CGM
Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Britney Spears”

Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Br ...

Koniec ikonicznych złotych zębów Popka

9 godzin temu

CGM
Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta wystąpi w Polsce

Lenny Kravitz ogłasza nowe daty koncertów w Europie. W lipcu artysta w ...

Lenny wraca do naszego kraju

18 godzin temu

CGM
Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Śmierć legendarnych bliźniaczek

20 godzin temu

CGM
bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni Young Leosi?

bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni ...

Nowe rzeczy od raperki jeszcze w tym tygodniu

20 godzin temu

CGM
120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza dalej – czas na Wrocław

120 RAP FEST : Po wielkim sukcesie edycji warszawskiej, festiwal rusza ...

Kolejne wielkie święto polskiego hip-hopu

20 godzin temu