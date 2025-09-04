Szukaj
Monepark przedstawił fanom swoje plemię

Nowy singiel uczestnika "Rap Generation".

2025.09.04

Monepark przedstawił fanom swoje plemię

W internecie pojawił się nowy singiel Moneparka zatytułowany „Moje plemię”. To już drugi singiel artysty po głośnym występie w programie „Rap Generation”. Utwór na pierwszy rzut oka brzmi jak hymn imprezowej dzikości, ale pod powierzchnią kryje gorzką refleksję o tym, jak alkohol i życie bez hamulców potrafią zmieniać człowieka. Monepark – od dwóch lat abstynent – konfrontuje tu swoje doświadczenia z przeszłości z nihilistycznym nastawieniem młodego pokolenia, które obserwuje na co dzień.

Poprzednim singlem Moneparka był „Diogenes z Synopy jedzie nad jeziorko”. Poniżej znajdziecie klipy do obu wspomnianych utworów.

„Moje plemię”

„Diogenes z Synopy jedzie nad jeziorko”

