Monepark debatuje sam za sobą. Trzy osobowości rapera w jednym nagraniu

fot. mat. pras.

Monepark wraca z manifestem artystycznym i robi to w spektakularnym stylu. W „Debacie Osobowości” artysta zaprasza widzów do swojego wnętrza – dosłownie. Na ekranie widzimy nie jednego, a trzech Moneparków. Trzy osobowości. Trzy głosy. Trzy wersje siebie, które ścierają się w emocjonalnym, psychologicznym i momentami brutalnie szczerym wewnętrznym dialogu.

Trzech Moneparków

W programie „Rap Generation” Monepark już zarysował tę złożoność. Teraz pozwala nam przyjrzeć się jej z bliska. “Debata osobowości” to rozpoczęcie nowego etapu w twórczości rapera i również wstęp do większego projektu. Nie zdradzamy za wiele, ale jedno jest pewne – to dopiero początek. Ci, którzy wsłuchają się w ten wewnętrzny głos, zrozumieją więcej niż tylko słowa.

To nie tylko aktorski popis, czy zabawa formą. „Debata osobowości” to historia o czymś, co zna każdy z nas – o tym, co dzieje się w środku, kiedy nikt nie patrzy. Bo każdy w głowie ma swoje głosy, emocje i myśli, które się ścierają. Raz jesteśmy spokojni, innym razem wściekli, a czasem po prostu zamyśleni i pełni tęsknoty. Choć debata rozgrywa się w jednej głowie, opowiada o nas wszystkich. O tym, że nie jesteśmy tylko jedną wersją siebie. Że każdy z nas codziennie prowadzi wewnętrzne rozmowy. A kiedy spojrzymy na siebie uczciwie – może okaże się, że Monepark to Ty.

VETO, MARZYCIEL i GRZESIU

Na ekranie spotykają się: VETO – gniewna siła sprzeciwu. Krzyczy, walczy, rzuca światu wyzwanie. To manifest buntu i niezgody. MARZYCIEL – głos dziecka, które jeszcze wierzy. Nostalgiczny, naiwny, pełen tęsknoty za światem, który może być lepszy. GRZESIU – najciemniejsza z postaci. Spaczony, zepsuty do szpiku kości, przygaszony przez życie. Cichy obserwator, który już nie wierzy w nic, ale pamięta wszystko. Przesiąknięty bólem, przemilczanymi sprawami i rezygnacją, która wciąż żyje pod skórą.

Monepark – raper i tiktoker z Rybnika, finalista programu „Rap Generation”. Szerzej znany z emocjonalnego i bezkompromisowego singla „GOROL”. W jego twórczości łączy psychologię z uliczną szczerością, melancholię z buntem. Teraz wraca, by powiedzieć coś ważniejszego. W swoim stylu.