Między Kizo i Whitem 2115 „była dość napięta atmosfera”. Pogodziła ich akcja Łatwoganga i teraz ich wspólny numer zarobi dla Cancer Fighters

– Dziś odezwał się do mnie White z premierą numeru RIO, w którym jest moja zwrotka. Historia jest taka, że swojego czau między mną, a Łajciorem była dość napięta atmosfera i finalnie możliwe, że już nigdy żaden wspólny numer mógłby nie ujrzeć światła. Ale co było to było, teraz stremujcie ten hit, pobijajcie i cały sos z tego collabu trafia do fundacji. Wielki szacun dla wielkich ludzi – napisał rappera oznaczając Bedoesa i Łatwoganga.

Kizo wyjaśnił dzisiaj na Instagramie, że mimo zaproszenia Łatwoganga nie mógł pojawić się na jego streamie, ponieważ do końca trwania akcji nie ma go w Polsce.

Wspólny cel – pomoc dla Cancer Fighters

Najważniejszym elementem całej akcji jest jej cel charytatywny. Cały dochód ze streamów i promocji utworu zostanie przekazany na rzecz fundacji Cancer Fighters.

To właśnie aspekt pomocy potrzebującym sprawił, że dawni rywale zdecydowali się połączyć siły.