Kraftwerk przegrywa jedną z najdłuższych spraw o prawa autorskie w historii muzyki dotyczących samplingu „Metall auf Metall”

Przełomowa decyzja sądu

2026.04.22

Kraftwerk zakończył wieloletni spór prawny dotyczący wykorzystania fragmentu ich utworu „Metall auf Metall” w produkcji „Nur Mir” z 1997 roku. Sprawa była jednym z najbardziej znanych i najdłużej trwających procesów dotyczących samplingu w historii europejskiego prawa muzycznego.

O co chodziło w sprawie „Metall auf Metall”

Spór dotyczył krótkiego sampla z utworu Kraftwerk z 1977 roku, który został użyty w kawałku niemieckiej raperki Sabiny Setlur, wyprodukowanym przez Mosesa Pelhama i Martina Haasa.

Początkowo sądy przyznawały rację Kraftwerk, uznając, że nieautoryzowane użycie fragmentu utworu narusza prawa autorskie. W kolejnych latach sprawa była jednak wielokrotnie apelowana i trafiała aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przełomowa decyzja sądu

Najnowszy wyrok uznał, że użycie sampla może być legalne, jeśli stanowi on twórcze odniesienie do oryginału, które jest rozpoznawalne, ale jednocześnie istotnie przekształcone.

W praktyce oznacza to, że sąd uznał, iż wykorzystanie fragmentu utworu w tym przypadku mieści się w ramach dozwolonego „dialogu artystycznego”, co jest porażką dla Kraftwerk.

Znaczenie dla muzyki i prawa autorskiego

Decyzja ma duże znaczenie dla całej branży muzycznej, szczególnie dla producentów hip-hopu i elektroniki, gdzie sampling jest powszechną praktyką. Wyrok może ułatwić korzystanie z fragmentów cudzych nagrań, o ile są one odpowiednio przekształcone.

Kraftwerk nadal aktywni koncertowo

Mimo przegranego procesu Kraftwerk kontynuują działalność koncertową i przygotowują kolejne występy w ramach swojej „Multimedia Tour”, która łączy muzykę z zaawansowaną oprawą wizualną.

