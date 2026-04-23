Coachella 2027 – daty, bilety i wszystko co musisz wiedzieć na temat przyszłorocznej edycji imprezy

Jeden z największych festiwali muzycznych świata, Coachella Valley Music and Arts Festival, oficjalnie ogłosił daty edycji 2027 oraz szczegóły sprzedaży biletów. Fani mają już teraz możliwość zaplanowania wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku.

Daty Coachella 2027 – kiedy odbędzie się festiwal?

Edycja 2027 festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival odbędzie się tradycyjnie w Indio w Kalifornii na terenie Empire Polo Club.

Zaplanowano dwa weekendy:

9–11 kwietnia 2027 (weekend 1)

16–18 kwietnia 2027 (weekend 2)

Festiwal kontynuuje swój dwutygodniowy format, który od lat przyciąga fanów muzyki z całego świata.

Bilety Coachella 2027

Dostępne są różne opcje wejściówek, w tym:

bilety General Admission (standardowy wstęp na jeden weekend)

pakiety z transportem shuttle

pakiety VIP

bilety campingowe i parkingowe

Co obejmują bilety VIP i GA?

Festiwal oferuje kilka poziomów dostępu:

General Admission (GA):

wejście na wszystkie dni jednego weekendu

dostęp do stref ogólnych i campingu

opcjonalne pakiety transportowe

VIP:

specjalne strefy przy scenach

dedykowane wejścia

klimatyzowane toalety

strefy relaksu i premium food & drink

preferencyjny parking

Line-up Coachella 2027 – na razie tajemnica

Na ten moment organizatorzy nie ujawnili jeszcze artystów, którzy wystąpią na Coachella Valley Music and Arts Festival w 2027 roku.

Tradycyjnie pierwsze ogłoszenia line-upu pojawiają się między październikiem a grudniem, więc fani muszą jeszcze poczekać na największe nazwiska.

Co działo się na Coachella 2026?

Ostatnia edycja festiwalu przyciągnęła ogromne gwiazdy i spektakularne występy. W 2026 roku na scenie pojawili się m.in.:

Sabrina Carpenter

Justin Bieber

Karol G

PinkPantheress

Muse

The Strokes

Kacey Musgraves

Jack White

The xx

Jednym z najbardziej komentowanych momentów były niespodziewane gościnne występy Madonny i Billie Eilish podczas setów headlinerów.

Coachella – jeden z najważniejszych festiwali świata

Coachella Valley Music and Arts Festival od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu muzycznym. Łączy muzykę, sztukę i kulturę pop, a jego line-upy często wyznaczają trendy na cały rok.

Edycja 2027 zapowiada się równie spektakularnie, choć na razie największą ekscytację budzą same daty i start sprzedaży biletów.