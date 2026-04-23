Coachella 2027 – daty, bilety i wszystko co musisz wiedzieć na temat przyszłorocznej edycji imprezy

Fani mają możliwość już teraz zaplanować wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych rok

2026.04.23

opublikował:

Jeden z największych festiwali muzycznych świata, Coachella Valley Music and Arts Festival, oficjalnie ogłosił daty edycji 2027 oraz szczegóły sprzedaży biletów. Fani mają już teraz możliwość zaplanowania wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku.

Daty Coachella 2027 – kiedy odbędzie się festiwal?

Edycja 2027 festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival odbędzie się tradycyjnie w Indio w Kalifornii na terenie Empire Polo Club.

Zaplanowano dwa weekendy:

  • 9–11 kwietnia 2027 (weekend 1)
  • 16–18 kwietnia 2027 (weekend 2)

Festiwal kontynuuje swój dwutygodniowy format, który od lat przyciąga fanów muzyki z całego świata.

Bilety Coachella 2027

Dostępne są różne opcje wejściówek, w tym:

  • bilety General Admission (standardowy wstęp na jeden weekend)
  • pakiety z transportem shuttle
  • pakiety VIP
  • bilety campingowe i parkingowe

Co obejmują bilety VIP i GA?

Festiwal oferuje kilka poziomów dostępu:

General Admission (GA):

  • wejście na wszystkie dni jednego weekendu
  • dostęp do stref ogólnych i campingu
  • opcjonalne pakiety transportowe

VIP:

  • specjalne strefy przy scenach
  • dedykowane wejścia
  • klimatyzowane toalety
  • strefy relaksu i premium food & drink
  • preferencyjny parking

Line-up Coachella 2027 – na razie tajemnica

Na ten moment organizatorzy nie ujawnili jeszcze artystów, którzy wystąpią na Coachella Valley Music and Arts Festival w 2027 roku.

Tradycyjnie pierwsze ogłoszenia line-upu pojawiają się między październikiem a grudniem, więc fani muszą jeszcze poczekać na największe nazwiska.

Co działo się na Coachella 2026?

Ostatnia edycja festiwalu przyciągnęła ogromne gwiazdy i spektakularne występy. W 2026 roku na scenie pojawili się m.in.:

  • Sabrina Carpenter
  • Justin Bieber
  • Karol G
  • PinkPantheress
  • Muse
  • The Strokes
  • Kacey Musgraves
  • Jack White
  • The xx

Jednym z najbardziej komentowanych momentów były niespodziewane gościnne występy Madonny i Billie Eilish podczas setów headlinerów.

Coachella – jeden z najważniejszych festiwali świata

Coachella Valley Music and Arts Festival od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu muzycznym. Łączy muzykę, sztukę i kulturę pop, a jego line-upy często wyznaczają trendy na cały rok.

Edycja 2027 zapowiada się równie spektakularnie, choć na razie największą ekscytację budzą same daty i start sprzedaży biletów.

Popularne newsy

_Karol G@CHRISCORNEJO_ coachella 2-2
NEWS

Była headlinerką Coachelli. Teraz wystąpi na PGE Narodowym

Screen Shot 2019-08-02 at 21.55.30
NEWS

Kraftwerk przegrywa jedną z najdłuższych spraw o prawa autorskie w historii muzyki dotyczących samplingu „Metall auf Metall”

VIKI GABORok
NEWS

Ojciec Viki Gabor oskarżony o udział w zogranizowanej grupie przestępczej

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem świętuje 18 lat trzeźwości – ważny kamień milowy w życiu rapera

Bedoes 2115
NEWS

Bedoes 2115 wpłacił 720 tysięcy złotych na Cancer Fighters. Charytatywny stream Łatwoganga nabrał ogromnego rozpędu

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut twarzami tegorocznej edycji Męskiego Grania

Orange Warsaw Festival taras
NEWS

Orange Warsaw Festival ogłosił kolejnego headlinera i mocną reprezentację polskich artystów

Polecane

CGM
Doda Instagram 25

Doda i Magda Gessler kończą konflikt – spektakularne pojednanie ...

Charytatywny stream Łatwoganga tłem pojednania

1 godzinę temu

CGM
Kanye West

Kolejne problemy koncertowe Kanye Westa. Włosi także protestują przeci ...

"Antyfaszyzm dla nas nie jest kaprysem, ale wartością zakorzenioną w naszej historii."

3 godziny temu

CGM
Labrinth

Labrinth odszedł z „Euphorii” bo nie chciał tworzyć muzyki ...

Artysta kontra przemysł muzyczny

4 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

Koroner potwierdził, że Celeste Rivas została zamordowana. Postępowani ...

Muzykowi oskarżonemu o zabójstwo 14-latki grozi dożywocie a nawet kara śmierci

4 godziny temu

CGM
boycott eurovision

Ponad 1000 artystów wzywa do bojkotu Eurowizji

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap i Primal Scream

4 godziny temu

CGM
MGK Fred Durst 2026

MGK i Fred Durst wracają do nu-metalu. Artyści wypiścili wspólny singi ...

Mocny powrót do brzmień nu-metalu, które zdominowały przełom lat 90. i 2000.

4 godziny temu