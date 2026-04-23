Coachella 2027 – daty, bilety i wszystko co musisz wiedzieć na temat przyszłorocznej edycji imprezy

Jeden z największych festiwali muzycznych świata, Coachella Valley Music and Arts Festival, oficjalnie ogłosił daty edycji 2027 oraz szczegóły sprzedaży biletów. Fani mają już teraz możliwość zaplanowania wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych roku.
Daty Coachella 2027 – kiedy odbędzie się festiwal?
Edycja 2027 festiwalu Coachella Valley Music and Arts Festival odbędzie się tradycyjnie w Indio w Kalifornii na terenie Empire Polo Club.
Zaplanowano dwa weekendy:
9–11 kwietnia 2027 (weekend 1)
16–18 kwietnia 2027 (weekend 2)
Festiwal kontynuuje swój dwutygodniowy format, który od lat przyciąga fanów muzyki z całego świata.
Bilety Coachella 2027
Dostępne są różne opcje wejściówek, w tym:
bilety General Admission (standardowy wstęp na jeden weekend)
pakiety z transportem shuttle
pakiety VIP
bilety campingowe i parkingowe
Co obejmują bilety VIP i GA?
Festiwal oferuje kilka poziomów dostępu:
General Admission (GA):
wejście na wszystkie dni jednego weekendu
dostęp do stref ogólnych i campingu
opcjonalne pakiety transportowe
VIP:
specjalne strefy przy scenach
dedykowane wejścia
klimatyzowane toalety
strefy relaksu i premium food & drink
preferencyjny parking
Line-up Coachella 2027 – na razie tajemnica
Na ten moment organizatorzy nie ujawnili jeszcze artystów, którzy wystąpią na Coachella Valley Music and Arts Festival w 2027 roku.
Tradycyjnie pierwsze ogłoszenia line-upu pojawiają się między październikiem a grudniem, więc fani muszą jeszcze poczekać na największe nazwiska.
Co działo się na Coachella 2026?
Ostatnia edycja festiwalu przyciągnęła ogromne gwiazdy i spektakularne występy. W 2026 roku na scenie pojawili się m.in.:
Sabrina Carpenter
Justin Bieber
Karol G
PinkPantheress
Muse
The Strokes
Kacey Musgraves
Jack White
The xx
Jednym z najbardziej komentowanych momentów były niespodziewane gościnne występy Madonny i Billie Eilish podczas setów headlinerów.
Coachella – jeden z najważniejszych festiwali świata
Coachella Valley Music and Arts Festival od lat pozostaje jednym z najważniejszych punktów w kalendarzu muzycznym. Łączy muzykę, sztukę i kulturę pop, a jego line-upy często wyznaczają trendy na cały rok.
Edycja 2027 zapowiada się równie spektakularnie, choć na razie największą ekscytację budzą same daty i start sprzedaży biletów.