Bedoes 2115 wpłacił 720 tysięcy złotych na Cancer Fighters. Charytatywny stream Łatwoganga nabrał ogromnego rozpędu

Charytatywny stream organizowany przez Łatwoganga nabiera ogromnego rozpędu, a jednym z jego najmocniejszych momentów była rekordowa wpłata od Bedoesa 2115. Artysta przekazał aż 720 tysięcy złotych na rzecz Cancer Fighters, ustanawiając jeden z najwyższych pojedynczych donate’ów w trakcie całej akcji. Celem zbiórki jest pięć milionów złotych.

Rekordowa wpłata Bedoesa – ogromne wsparcie dla akcji

Wpłata powyżej 700 tys. zł to nie tylko symboliczne wsparcie, ale realny impuls dla całej zbiórki. Stream, który trwa kilka dni bez przerwy, ma jeden cel – zebranie środków dla dzieci i młodzieży walczących z chorobami nowotworowymi.

Akcja od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a udział znanych postaci ze świata rapu i internetu znacząco zwiększa jej zasięg.

Łatwogang i „diss na raka” – wyjątkowa forma pomocy

Cała inicjatywa zaczęła się od utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranego przez Bedoesa 2115 wspólnie z młodą pacjentką onkologiczną. To właśnie ten numer jest odtwarzany w trakcie wielodniowego streama, który ma zachęcać widzów do wpłat.

Dzięki zaangażowaniu społeczności oraz twórców internetowych, zbiórka osiąga kolejne rekordy – wcześniej informowano już o milionach złotych przekazywanych na pomoc chorym .

Środowisko rapowe jednoczy się dla ważnej sprawy

Wpłata Bedoesa to część większego ruchu w polskim hip-hopie. Do akcji dołączają kolejni artyści, influencerzy i widzowie, którzy wspólnie budują jedną z największych charytatywnych inicjatyw ostatnich lat. Do tej pory podczas streamu wystąpili m.in. Oki, bambi, Doda, Żabson i White 2115.

Stream Łatwoganga pokazuje, jak ogromną siłę ma internet i społeczność skupiona wokół muzyki – szczególnie gdy chodzi o realną pomoc.

Charytatywne działania Bedoesa – więcej niż muzyka

Bedoes 2115 od dłuższego czasu angażuje się w działania społeczne, a jego udział w tej akcji pokazuje, że dla wielu artystów muzyka to nie tylko rozrywka, ale również narzędzie do zmieniania rzeczywistości.

Rekordowa wpłata 720 tys. zł może stać się jednym z najbardziej symbolicznych momentów tej inicjatywy i dowodem na to, że scena rapowa potrafi działać razem w słusznej sprawie.