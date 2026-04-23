Bedoes 2115 wpłacił 720 tysięcy złotych na Cancer Fighters. Charytatywny stream Łatwoganga nabrał ogromnego rozpędu

Środowisko rapowe jednoczy się dla ważnej sprawy

2026.04.23

Bedoes 2115

fot. P. Tarasewicz / @piotr_tarasewicz

Charytatywny stream organizowany przez Łatwoganga nabiera ogromnego rozpędu, a jednym z jego najmocniejszych momentów była rekordowa wpłata od Bedoesa 2115. Artysta przekazał aż 720 tysięcy złotych na rzecz Cancer Fighters, ustanawiając jeden z najwyższych pojedynczych donate’ów w trakcie całej akcji. Celem zbiórki jest pięć milionów złotych.

Rekordowa wpłata Bedoesa – ogromne wsparcie dla akcji

Wpłata powyżej 700 tys. zł to nie tylko symboliczne wsparcie, ale realny impuls dla całej zbiórki. Stream, który trwa kilka dni bez przerwy, ma jeden cel – zebranie środków dla dzieci i młodzieży walczących z chorobami nowotworowymi.

Akcja od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a udział znanych postaci ze świata rapu i internetu znacząco zwiększa jej zasięg.

Łatwogang i „diss na raka” – wyjątkowa forma pomocy

Cała inicjatywa zaczęła się od utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, nagranego przez Bedoesa 2115 wspólnie z młodą pacjentką onkologiczną. To właśnie ten numer jest odtwarzany w trakcie wielodniowego streama, który ma zachęcać widzów do wpłat.

Dzięki zaangażowaniu społeczności oraz twórców internetowych, zbiórka osiąga kolejne rekordy – wcześniej informowano już o milionach złotych przekazywanych na pomoc chorym .

Środowisko rapowe jednoczy się dla ważnej sprawy

Wpłata Bedoesa to część większego ruchu w polskim hip-hopie. Do akcji dołączają kolejni artyści, influencerzy i widzowie, którzy wspólnie budują jedną z największych charytatywnych inicjatyw ostatnich lat. Do tej pory podczas streamu wystąpili m.in. Oki, bambi, Doda, Żabson i White 2115.

Stream Łatwoganga pokazuje, jak ogromną siłę ma internet i społeczność skupiona wokół muzyki – szczególnie gdy chodzi o realną pomoc.

Charytatywne działania Bedoesa – więcej niż muzyka

Bedoes 2115 od dłuższego czasu angażuje się w działania społeczne, a jego udział w tej akcji pokazuje, że dla wielu artystów muzyka to nie tylko rozrywka, ale również narzędzie do zmieniania rzeczywistości.

Rekordowa wpłata 720 tys. zł może stać się jednym z najbardziej symbolicznych momentów tej inicjatywy i dowodem na to, że scena rapowa potrafi działać razem w słusznej sprawie.

Popularne newsy

_Karol G@CHRISCORNEJO_ coachella 2-2
NEWS

Była headlinerką Coachelli. Teraz wystąpi na PGE Narodowym

Screen Shot 2019-08-02 at 21.55.30
NEWS

Kraftwerk przegrywa jedną z najdłuższych spraw o prawa autorskie w historii muzyki dotyczących samplingu „Metall auf Metall”

VIKI GABORok
NEWS

Ojciec Viki Gabor oskarżony o udział w zogranizowanej grupie przestępczej

Eminem fot. Brian Kelly
NEWS

Eminem świętuje 18 lat trzeźwości – ważny kamień milowy w życiu rapera

ok_Męskie Granie Orkiestra 2026 - materiały prasowe
NEWS

Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut twarzami tegorocznej edycji Męskiego Grania

Orange Warsaw Festival taras
NEWS

Orange Warsaw Festival ogłosił kolejnego headlinera i mocną reprezentację polskich artystów

d4vd mugshot
NEWS

D4vd promował album tuż po rzekomym zabójstwie 14-latki. Nowe ustalenia w sprawie Celeste Rivas

Polecane

CGM
Doda Instagram 25

Doda i Magda Gessler kończą konflikt – spektakularne pojednanie ...

Charytatywny stream Łatwoganga tłem pojednania

1 godzinę temu

CGM
coachella-logo2

Coachella 2027 – daty, bilety i wszystko co musisz wiedzieć na t ...

Fani mają możliwość już teraz zaplanować wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych rok

3 godziny temu

CGM
Kanye West

Kolejne problemy koncertowe Kanye Westa. Włosi także protestują przeci ...

"Antyfaszyzm dla nas nie jest kaprysem, ale wartością zakorzenioną w naszej historii."

3 godziny temu

CGM
Labrinth

Labrinth odszedł z „Euphorii” bo nie chciał tworzyć muzyki ...

Artysta kontra przemysł muzyczny

4 godziny temu

CGM
d4vd mugshot

Koroner potwierdził, że Celeste Rivas została zamordowana. Postępowani ...

Muzykowi oskarżonemu o zabójstwo 14-latki grozi dożywocie a nawet kara śmierci

4 godziny temu

CGM
boycott eurovision

Ponad 1000 artystów wzywa do bojkotu Eurowizji

Wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. IDLES, Massive Attack, Paloma Faith, Kneecap i Primal Scream

4 godziny temu