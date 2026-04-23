Rihanna rozpala lato. Nowa kolekcja bielizny wokalistki „Savage Summer"

2026.04.23

Rihanna ponownie przyciąga uwagę fanów na całym świecie. Artystka zapowiedziała nadejście „Savage Summer”, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia w nowej, odważnej stylizacji z własnej marki.

Nowa kolekcja Savage X Fenty

Na opublikowanych fotografiach Rihanna prezentuje zestaw bielizny składający się z biustonosza, stringów oraz pasa do pończoch. Stylizacja pochodzi z jej marki Savage X Fenty, która od lat redefiniuje standardy w branży modowej, stawiając na różnorodność i pewność siebie.

Gwiazda pozuje w swobodny, ale wyrazisty sposób, podkreślając swoje kształty i promując naturalne piękno.

„Savage Summer” – kampania pełna pewności siebie

Pod zdjęciami Rihanna napisała „savage summer loading…”, sugerując start nowej, letniej kampanii. Wszystko wskazuje na to, że marka przygotowuje kolejną odsłonę swojej popularnej serii, która co roku przyciąga ogromne zainteresowanie.

Produkty z kolekcji są dostępne dla szerokiego grona odbiorców, a prezentowany zestaw wyceniono na około 135 dolarów.

Rihanna i jej wpływ na modę

Rihanna od lat jest jedną z najbardziej wpływowych postaci w świecie mody i muzyki. Jej marka Savage X Fenty zdobyła uznanie dzięki inkluzywności oraz odważnym kampaniom, które celebrują różnorodność sylwetek.

Każda kolejna premiera wywołuje duże zainteresowanie, a „Savage Summer” ma szansę stać się jednym z najgorętszych trendów nadchodzącego sezonu.

 

