CGM

Koniec beefu Oki i Kinny Zimmer. Raperzy pogodzą się dzięki akcji charytatywnej

Oki i Kinny Zimmer zakończą konflikt na oczach widzów

2026.04.23

opublikował:

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__

Oki oraz Kinny Zimmer mają oficjalnie zakończyć swój beef podczas wyjątkowego wydarzenia charytatywnego. Wszystko odbędzie się na streamie organizowanym przez Łatwogang, który wspiera działalność Cancer Fighters.

Charytatywny stream Łatwoganga

Warunkiem zakończenia konfliktu był konkretny cel – zebranie 4 milionów złotych na pomoc dla osób chorych na raka. Ten próg został osiągnięty podczas streamu z Okim, co oznacza, że finał całej sytuacji nastąpi na oczach tysięcy widzów.

Akcja od początku wzbudzała ogromne zainteresowanie fanów, którzy nie tylko śledzili rozwój wydarzeń, ale także aktywnie wspierali zbiórkę. Połączenie świata rozrywki, muzyki i pomocy charytatywnej okazało się niezwykle skuteczne.

Oki i Kinny Zimmer zakończą konflikt na oczach widzów

Zgodnie z zapowiedziami, Oki ma spotkać się z Kinny Zimmer i symbolicznie zamknąć ich konflikt podczas transmisji na żywo. To nietypowe rozwiązanie, które pokazuje, że nawet medialne spory mogą zostać wykorzystane w pozytywnym celu.

Wsparcie od raperów – ogromne wpłaty

Podczas streamu nie zabrakło także dużych wpłat od znanych artystów. Oki przekazał 180 tysięcy złotych, a Żabson dorzucił kolejne 70 tysięcy. Rekordową sumę 720 tysięcy przekazał Bedoes.

Tak duże zaangażowanie środowiska rapowego pokazuje siłę wspólnego działania w ważnej sprawie.

Nowa muzyka przy okazji streama

Stream Łatwoganga jest nie tylko wydarzeniem charytatywnym, ale także okazją do zaprezentowania nowej muzyki. Oki oraz Żabson puścili fragmenty nadchodzących utworów, co dodatkowo podgrzało atmosferę wśród fanów.

To połączenie premiery muzycznej z akcją charytatywną sprawiło, że wydarzenie przyciągnęło jeszcze większą uwagę.

Tagi


