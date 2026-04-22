Eminem świętuje 18 lat trzeźwości – ważny kamień milowy w życiu rapera

Gratulacje od fanów i świata muzyki

2026.04.22

Eminem fot. Brian Kelly

fot. Brian Kelly

Eminem, jeden z najbardziej wpływowych raperów w historii muzyki hip-hop, ogłosił, że świętuje 18 lat trzeźwości. Artysta, znany również jako Marshall Mathers III, podzielił się tym osiągnięciem w mediach społecznościowych, podkreślając swoją długą drogę wychodzenia z uzależnienia od leków na receptę.

To wyjątkowy moment w życiu twórcy takich hitów jak „The Real Slim Shady”, który przez lata zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi i uzależnieniem.

Eminem i walka z uzależnieniem od leków

Historia Eminema pokazuje, jak trudna była jego droga do trzeźwości. Raper otwarcie przyznawał, że w przeszłości był uzależniony od silnych leków na receptę, takich jak Xanax, Ambien czy Vicodin.

Jak sam wspominał, problem rozpoczął się pod koniec lat 90., a z czasem przybrał bardzo poważną formę. W 2008 roku doszło do kryzysu zdrowotnego, który – jak później podkreślał – stał się punktem zwrotnym w jego życiu.

Eminem opisywał, że uzależnienie wciągnęło go w destrukcyjny cykl: depresja, zwiększanie dawek leków i rosnąca tolerancja organizmu, która mogła prowadzić nawet do przedawkowania.

Przełomowy moment i decyzja o zmianie

W swoich wcześniejszych wypowiedziach Eminem ujawniał, że jednym z najważniejszych momentów, które skłoniły go do zmiany, było przebudzenie w szpitalu po przedawkowaniu.

Jak mówił, nie był w stanie nawet zrozumieć, co się stało, a jego stan zdrowia był bardzo poważny. Doświadczenie to stało się dla niego sygnałem ostrzegawczym.

Kolejnym przełomem była świadomość, że przez uzależnienie przegapił ważne momenty w życiu swojej rodziny, w tym urodziny córki Alaina Marie. To emocjonalne doświadczenie – jak sam podkreślał – stało się motywacją do walki o trzeźwość.

18 lat trzeźwości Eminema

Z okazji 18 lat abstynencji Eminem opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym trzymał specjalny żeton trzeźwości. Na tokenie znajdowały się symbole związane z programem zdrowienia, w tym hasła „unity, service, recovery” oraz liczba 18 zapisana cyframi rzymskimi.

Artysta opatrzył wpis krótkim podpisem: „XVIII”, dodając emotikonę złotego medalu, co symbolicznie podkreśla wagę tego osiągnięcia.

 

Gratulacje od fanów i świata muzyki

W komentarzach pod postem Eminema pojawiło się wiele gratulacji od innych artystów i fanów. Wśród nich znaleźli się m.in. Questlove, który napisał „Awesome. Keep goin.”, oraz Big Sean, który dodał „Yessir! Keep it up.”

Reakcje te pokazują, jak duży szacunek w środowisku muzycznym budzi nie tylko twórczość Eminema, ale również jego determinacja w walce o zdrowie.

