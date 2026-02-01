CGM

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”

Apel Michała Wiśniewskiego do fanów

2026.02.01

opublikował:

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Michał Wiśniewski przeżył w sobotę wieczorem bardzo niebezpieczną sytuację na jednej z głównych arterii Warszawy. W prowadzony przez artystę samochód zastępczy uderzył rozpędzony kierowca czarnego BMW, który następnie zbiegł z miejsca zdarzenia. Wokalista zespołu Ich Troje zaapelował do internautów o pomoc w odnalezieniu sprawcy.

Groźna stłuczka na Alejach Jerozolimskich

Do zdarzenia doszło około godziny 19:00 na Alejach Jerozolimskich, gdy Michał Wiśniewski jechał w kierunku warszawskiego lotniska Okęcie. Jak relacjonował na Instagramie, kierowca BMW miał poruszać się z prędkością sięgającą nawet 200 km/h.

– Kierowca BMW na warszawskich numerach pędził 200 km/h i uderzył w mój samochód. Przerysował mi bok – przekazał artysta w relacji InstaStory.

Apel Michała Wiśniewskiego do fanów

Piosenkarz natychmiast skontaktował się z policją, jednak – jak twierdzi – usłyszał, że sprawca raczej zwolni na widok radiowozu i w tej sytuacji powinien zgłosić sprawę do wydziału ruchu drogowego. Nie chcąc tracić cennego czasu, Wiśniewski postanowił zaangażować swoich obserwatorów w poszukiwania kierowcy.

Na Instagramie, gdzie obserwuje go niemal 170 tysięcy osób, artysta poprosił o kontakt wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia lub zauważyli czarne BMW poruszające się w tym czasie po mieście.

„To mógł być morderca” – mocne słowa artysty

Michał Wiśniewski nie krył emocji, podkreślając, że zachowanie kierowcy stanowiło ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.

– Jadąc 200 km/h przez miasto, uderzając w samochód i uciekając z miejsca zdarzenia, to tylko kwestia czasu, aż dojdzie do tragedii – mówił wokalista.

Artysta zaznaczył, że tylko szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, iż przy tak dużej prędkości nie doszło do poważnego wypadku ani obrażeń.

Tagi


Popularne newsy

Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein w nowych dokumentach Epsteina – FBI publikuje niezweryfikowane raporty
NEWS

Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein w nowych dokumentach Epsteina – FBI publikuje niezweryfikowane raporty

Świat oszalał? Taco nawinął w swoim numerze o leku przeciwbólowym. Ten znika z aptek, a GIF bada czy numer nie jest nielegalną reklamą
NEWS

Świat oszalał? Taco nawinął w swoim numerze o leku przeciwbólowym. Ten znika z aptek, a GIF bada czy numer nie jest nielegalną reklamą

Kanye West zagrał koncert w Meksyku. Na scenie pojawiła się North West, wśród publiki syn Diddy’ego
NEWS

Kanye West zagrał koncert w Meksyku. Na scenie pojawiła się North West, wśród publiki syn Diddy’ego

Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”
NEWS

Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa
NEWS

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zespołu. Teraz tłumaczą, że nie jest to dokument o zespole
NEWS

Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zespołu. Teraz tłumaczą, że nie jest to dokument o zespole

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany
NEWS

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany

Polecane

CGM
Lady Gaga przerwała koncert w Tokio. Ostre słowa pod adresem ICE

Lady Gaga przerwała koncert w Tokio. Ostre słowa pod adresem ICE

"Życie ludzi jest niszczone tuż przed naszymi oczami"

6 godzin temu

CGM
Maynard James Keenan nie chce śpiewać części utworów Tool. „Teksty są po prostu głupie”

Maynard James Keenan nie chce śpiewać części utworów Tool. „Teksty są ...

„Czuję, że zawiodłem te piosenki”

6 godzin temu

CGM
Justin Timberlake wrócił na scenę po diagnozie boreliozy. Pierwszy występ od miesięcy

Justin Timberlake wrócił na scenę po diagnozie boreliozy. Pierwszy wys ...

Hołd dla Pharrell Williamsa

6 godzin temu

CGM
Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny wystę ...

Koncert przerwany po godzinie

6 godzin temu

CGM
Apashe i Alina Pash tworzą teledysk do utworu „Kyiv”, który powstawał w warunkach wojennych

Apashe i Alina Pash tworzą teledysk do utworu „Kyiv”, który powstawał ...

Podczas dziesięciodniowych zdjęć ekipa i artyści mieszkali w schronach przeciwbombowych

13 godzin temu

CGM
Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zespołu. Teraz tłumaczą, że nie jest to dokument o zespole

Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zesp ...

„Nie mieliśmy wpływu kreatywnego”

13 godzin temu