Szukaj
CGM

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

"Oddaj to wiosło powodzianom" - proponuje Mes.

2025.09.14

opublikował:

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

fot. Paweł Zanio

Ten Typ Mes nadal pojedynkuje się z TDF-em. Raper wypuścił kilka dni temu nowy singiel, zapowiadający album „Bukowski”, a jednocześnie zadeklarował, że fani doczekają się dissu wymierzonego w rywala. Póki co raper wygląda jednak, jakby szukał nowego wroga, tym razem za Oceanem.

Lil Wayne nie jest faworytem Tego Typa Mesa

W mediach społecznościowych można znaleźć sporo nagrań solówek gitarowych Lil Wayne’a. Gitarowi puryści oczywiście na ogół zgrzytają zębami, ale raper ma także fanów swojej gry. Mes jednak do nich nie należy. Raper udostępnił na kanale nadawczym rolkę, przedstawiającą rolkę z Weezym grającym solówkę z „Love Me” podczas koncertu w Los Angeles. Warszawski artysta jest zdegustowany.

Hahah. 🎶🚫tłuuęęęęę… tiłu łiłu tiłu tiłu tłuuęęę🎵〰️🎶 OFF 🗝️ skur****ynu, oddaj to wiosło powodzianom – proponuje amerykańskiemu raperowi Mes.

Tagi


Popularne newsy

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”
NEWS

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”
NEWS

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą
NEWS

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

Quebo vs Don Diego na Gromdzie
NEWS

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy
NEWS

Limp Bizkit wracają w wielkim stylu. Nowy singiel nawiązuje do najlepszych lat grupy

Cezary Pazura pojawi się w filmie, który bazuje na hip-hopowych wersach
NEWS

Cezary Pazura pojawi się w filmie, który bazuje na hip-hopowych wersach

Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala
NEWS

Margaret zamiast na scenę trafiła do szpitala

Polecane

CGM
Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Federacja podsyca zainteresowanie.

7 godzin temu

CGM
65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Skąd nawiązanie do polskiego miasta na koncercie brytyjskiej grupy?

8 godzin temu

CGM
Kubańczykowi grożono śmiercią. „Służby potraktowały to bardzo poważnie”

Kubańczykowi grożono śmiercią. „Służby potraktowały to bardzo po ...

"Przed wejściem zdarzyła mi się bardzo niebezpieczna sytuacja".

9 godzin temu

CGM
Bilety na koncert Ariany Grande za ponad milion dolarów? Gwiazda reaguje na ceny w serwisach odsprzedaż-wychodzi

Bilety na koncert Ariany Grande za ponad milion dolarów? Gwiazda reagu ...

Rekordowy popyt na „The Eternal Sunshine Tour”

12 godzin temu

CGM
Taylor Swift nie będzie zeznawać w sprawie Justina Baldoniego i Blake Lively

Taylor Swift nie będzie zeznawać w sprawie Justina Baldoniego i Blake ...

Decyzja sądu w głośnym procesie

12 godzin temu

CGM
Mariah Carey wystąpi na pływającej scenie w Amazonii. Koncert w sercu lasu deszczowego

Mariah Carey wystąpi na pływającej scenie w Amazonii. Koncert w sercu ...

Lokalna kultura w centrum uwagi

12 godzin temu