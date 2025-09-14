Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

fot. Paweł Zanio

Ten Typ Mes nadal pojedynkuje się z TDF-em. Raper wypuścił kilka dni temu nowy singiel, zapowiadający album „Bukowski”, a jednocześnie zadeklarował, że fani doczekają się dissu wymierzonego w rywala. Póki co raper wygląda jednak, jakby szukał nowego wroga, tym razem za Oceanem.

Lil Wayne nie jest faworytem Tego Typa Mesa

W mediach społecznościowych można znaleźć sporo nagrań solówek gitarowych Lil Wayne’a. Gitarowi puryści oczywiście na ogół zgrzytają zębami, ale raper ma także fanów swojej gry. Mes jednak do nich nie należy. Raper udostępnił na kanale nadawczym rolkę, przedstawiającą rolkę z Weezym grającym solówkę z „Love Me” podczas koncertu w Los Angeles. Warszawski artysta jest zdegustowany.

– Hahah. 🎶🚫tłuuęęęęę… tiłu łiłu tiłu tiłu tłuuęęę🎵〰️🎶 OFF 🗝️ skur****ynu, oddaj to wiosło powodzianom – proponuje amerykańskiemu raperowi Mes.