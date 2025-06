Mes pod ostrzałem za komentarz na temat Ukraińców. Raper reaguje

fot. Wiktor Franko

Po latach nieobecności raperzy wrócili na festiwal do Opola. Mało tego, Telewizja Polska poświęciła polskim raperom większość pierwszego dnia imprezy. Jednym z artystów, którzy pojawili się na scenie Amfiteatru Tysiąclecia, był Ten Typ Mes. Występ artysty wzbudził sporo emocji wśród widzów.

Mes od samego początku wojny w Ukrainie jednoznacznie opowiada się po stronie narodu najechanego przez rosyjskie wojska. Raper podróżował w ostatnich latach do Ukrainy, by pomagać miejscowej ludności. W trakcie swojego występu artysta podkreślił, że język ukraiński jest dla Polaków „coraz mniej obcy”.

Mes odpowiada na komentarze internautów

– Ukraina, tak jak i my, nie lubi, kiedy się jej wchodzi ruskim butem na łeb. A w związku z tym, nie przez miesiąc, nie przez dwa miesiące wojny, tylko do samego zwycięstwa Ukrainy – Slava Ukraini – powiedział Mes.

Nie wszystkim widzom spodobał się komentarz warszawskiego rapera. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo nie tylko krytycznych, ale niestety również hejterskich komentarzy pod adresem Mesa. Raper odpowiedział na nie na swoim instagramowym profilu.

– Rodacy, nie pękajcie przed ruskim internetem, to po pierwsze. A po drugie; „Mes odklejony”? „Schizofrenia”? W którym momencie się pytam? Który fragment potwierdza te z d*py tezy powtarzane przez.. no właśnie.. przez kogo i po co? – zastanawia się Mes, dopatrując się udziału rosyjskiej propagandy w hejtowaniu go.