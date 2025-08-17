Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”

fot. Karol Makurat / Tarakum.pl

Ten Typ Mes widocznie uznał, że jego diss „Suka” zawierał zbyt mało punchy, dlatego w oczekiwaniu na odpowiedź TDF-a atakuje go w mediach społecznościowych. Raper poddaje w wątpliwość skille swojego rywala.

Mes odpalił się dziś i postanowił odnieść do krytyki jego kawałka. Kilka godzin temu artysta zaproponował, by fani porównali wyrywkowe fragmenty utworu.

„Czy sądzicie, że jak nakrzyczycie na mnie klawiaturą, to co, stracę słuch muzyczny”?

– Zadanie dla odważnych: weź dowolne cztery wersy z „64 lajnów” i dowolne cztery wersy z „Suki”. Porównaj i pokaż mi palcem tę moją 'najgorszość’ – napisał.

Niedługo później uderzył z innej strony.

– To może przyspieszenia i flow? Jacek rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć. Czy sądzicie, że jak nakrzyczycie na mnie klawiaturą, to co, stracę słuch muzyczny? Litości – komentuje w stories na Instagramie artysta.