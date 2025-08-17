Szukaj
Mes drwi z umiejętności Tedego: „Rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć”

Ten Typ nie odpuszcza.

fot. Karol Makurat / Tarakum.pl

Ten Typ Mes widocznie uznał, że jego diss „Suka” zawierał zbyt mało punchy, dlatego w oczekiwaniu na odpowiedź TDF-a atakuje go w mediach społecznościowych. Raper poddaje w wątpliwość skille swojego rywala.

Mes odpalił się dziś i postanowił odnieść do krytyki jego kawałka. Kilka godzin temu artysta zaproponował, by fani porównali wyrywkowe fragmenty utworu.

„Czy sądzicie, że jak nakrzyczycie na mnie klawiaturą, to co, stracę słuch muzyczny”?

Zadanie dla odważnych: weź dowolne cztery wersy z „64 lajnów” i dowolne cztery wersy z „Suki”. Porównaj i pokaż mi palcem tę moją 'najgorszość’ – napisał.

Niedługo później uderzył z innej strony.

To może przyspieszenia i flow? Jacek rapuje 140 lat i nie udało mu się raz prawidłowo przyspieszyć. Czy sądzicie, że jak nakrzyczycie na mnie klawiaturą, to co, stracę słuch muzyczny? Litości – komentuje w stories na Instagramie artysta.

