Mes dissuje Tedego po raz drugi i zaczepia Fagatę: „Ciebie mam głęboko w chu*ju, że nie wyssie nawet Fąk”

Konflikt pomiędzy Ten Typ Mesem a Tedem oficjalnie powrócił. Choć jeszcze niedawno wielu fanów było przekonanych, że beef został definitywnie zakończony, Mes zaskoczył słuchaczy zapowiedzią dwóch nowych utworów, które miały ukazać się dokładnie o północy. Raper ogłosił premierę za pośrednictwem Instagrama, jasno sugerując kontynuację konfliktu.

Dwa nowe dissy Mesa: „Tede to frajer” i „Posprzątaj po swoim psie”

Zgodnie z zapowiedzią, oba kawałki trafiły na YouTube o północy. Pierwszym z nich jest bezpośredni diss zatytułowany „Tede to frajer”, natomiast drugi numer – „Posprzątaj po swoim psie” – rozszerza konflikt o kolejne wątki i nowych adresatów.

„Posprzątaj po swoim psie” – zaczepka w stronę Fagaty

W drugim utworze Mes pozwala sobie na wyjątkowo dosadny wers, który uderza bezpośrednio w Fagatę.

„Ciebie mam głęboko w chu*ju, że nie wyssie nawet Fąk”

Oprócz tego raper wraca do dawnych historii i wypomina Tedemu przegrany – jego zdaniem – beef z Peją, ponownie rozdrapując stare rany polskiej sceny rapowej.

Powrót do dawnych konfliktów na polskiej scenie rapowej

Cała sytuacja jest zaskakująca, ponieważ po wcześniejszych wydarzeniach wydawało się, że konflikt wygasł. Tede wypuścił album zawierający dissy na Mesa w dniu premiery ostatniej płyty Mesa, a brak bezpośredniej odpowiedzi z jego strony sprawił, że wielu uznało beef za zakończony.

Dzisiejsza noc pokazuje jednak, że wojna dwóch warszawskich MC wciąż trwa i wchodzi w kolejną fazę.

Jak zareaguje Tede?

Na ten moment Tede nie odpowiedział muzycznie na nowe dissy Mesa. Jedynym sygnałem jest zdjęcie opublikowane na jego Instagram Story, na którym pokazuje gest „f*cka”. Nie wiadomo jednak, czy artysta zdecyduje się na pełnoprawną odpowiedź w formie nowego utworu.