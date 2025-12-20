Mery Spolsky wycofuje się z preselekcji do Eurowizji 2026

Jedną z faworytek do polskich preselekcji do Eurowizji 2026 była Mery Spolsky z utworem z płyty „Kocham Polskę” wydanej 11 listopada 2025 roku. Jednak podczas koncertu w Zielonej Górze wokalistka ogłosiła, że nie będzie ubiegać się o reprezentowanie Polski na Eurowizji w Wiedniu.

Eurowizja 2026 w Wiedniu

Przyszłoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w dniach 12, 14 (półfinały) i 16 maja (finał), po zwycięstwie wokalisty JJ z utworem „Wasted Love”. Mimo kontrowersji wokół udziału Izraela, TVP potwierdziła, że Polska weźmie udział w konkursie.

Jak działają polskie preselekcje

Zgłoszenia artystów ocenia powołana przez TVP Komisja Konkursowa, która wybierze uczestników finałowego koncertu preselekcji 14 lutego 2026 r. Lista finalistów zostanie ogłoszona miesiąc wcześniej, 14 stycznia 2026 r. Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie głosowania widzów przez system SMS.

Mery Spolsky o swojej decyzji

Do preselekcji Spolsky zgłosiła utwór tytułowy z płyty „Kocham Polskę”, którą współtworzyła z producentem Michałem „Foxem” Królem. Artystka podkreśliła przywiązanie do polskiej kultury i języka: