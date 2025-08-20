Szukaj
CGM

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

Share Tweet Rap nieustannie ewoluuje, a jego reprezentanci łączą siły z artystami poruszającymi się po bardzo różnych gatunkach muzycznych. Jedni upatrują w tym rozwoju, inni zdrady ideałów. Mei jest w tej drugiej grupie, przynajmniej jeśli chodzi o współprace na linii raperzy – twórcy disco polo. – Jeżeli ktoś romansuje z disco polo, to niech już

2025.08.21

opublikował:

Mei cisnęła raperów, którzy współpracują z discopolowcami. Wymowna reakcja Tedego

fot. Karol Makurat / tarakum.pl

Rap nieustannie ewoluuje, a jego reprezentanci łączą siły z artystami poruszającymi się po bardzo różnych gatunkach muzycznych. Jedni upatrują w tym rozwoju, inni zdrady ideałów. Mei jest w tej drugiej grupie, przynajmniej jeśli chodzi o współprace na linii raperzy – twórcy disco polo.

Jeżeli ktoś romansuje z disco polo, to niech już tam zostanie… O ile można puścić oczko w stronę rocka, reggae czy jazzu, o tyle spółkowanie z komercją jest obrzydliwe. Hip-hop to nie zdesperowana żona, która wybaczy każdą zdradę. Nie zamierzam obdarzać szacunkiem oportunistów, uprawiających muzyczną prostytucję – napisała kategorycznie Mei.

Tede odpowiada Mei

Tede, który ostatnio stwierdził, że nie będzie się już krępował i otworzył się na nagrywanie z discopolowymi twórcami, ustosunkował się do wypowiedzi Mei. Raper udostępnił ją w stories na Instagramie, dodał emoji facepalmu, po czym napisał: – Serdecznie pozdrawiam: Marcina Millera, Skolima, Łobuzy i wielu, wielu innych.

Co na to Mei? Póki co czekamy na jej reakcję.

Tagi


Popularne newsy

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje
NEWS

Jakub Żulczyk wskazał zwycięzcę beefu Bedoes vs Eripe. Bedoes komentuje

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej
NEWS

Grande Connection ujawnia kulisy ghostwritingu w polskim rapie – prawda coraz bliżej

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości
NEWS

Podczas koncertu Limp Bizkit do Freda Dursta podleciał dron. Artysta nie miał dla niego litości

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci
NEWS

Poza dwoma koncertami na stadionie, Ed Sheeran zagrał na jednym z wrocławskich dachów. Nagranie robi furorę w sieci

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom
NEWS

Widzowie miażdżą sopocki festiwal TVN-u. Obrywa się zarówno gwiazdom, jak i realizatorom

Skąd wzięła się ksywka Wilka?
NEWS

Skąd wzięła się ksywka Wilka?

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?
NEWS

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Polecane

CGM
Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Quebonafide w nowym singlu Kaza Bałagane

Podejrzenia się sprawdziły.

1 minuta temu

CGM
Beata Kozidrak na dużym polskim festiwalu. Niespodzianka dla uczestników

Beata Kozidrak na dużym polskim festiwalu. Niespodzianka dla uczestnik ...

To będzie niezapomniany występ.

2 godziny temu

CGM
Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już dostępny

Nowy album Florence + The Machine w Halloween. Pierwszy singiel już do ...

W klipie wystąpił Mark Bowen z IDLES.

3 godziny temu

CGM
Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

Amerykańska wokalistka znaleziona „w kałuży krwi”

"Nie wiem nawet, co się ze mną stało".

4 godziny temu

CGM
Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na scenie klubu w Las Vegas

Sobowtór Justina Biebera perfekcyjnie wkręcił personel i wystąpił na s ...

Kiedy właściciele zorientowali się, do czego doszło, byli bardzo źli i podjęli radykalne kroki.

5 godzin temu

CGM
Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Czy Mes stał się Britney Spears polskiego internetu?

Co na to sam raper?

6 godzin temu