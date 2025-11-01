Medusa wydaje „Glow Up” – numer napisany przez Tomba i dwóch innych raperów

Medusa właśnie opublikował utwór zatytułowany „Glow Up”, do którego tekst przygotowali: Tomb oraz dwóch współpracujących z nim raperów – ADM i Koro.

Ghostwriting w polskim rapie – Medusa działa transparentnie

W przeciwieństwie do wielu przypadków w polskim hip-hopie, Medusa przyznaje wprost, że korzystał z pomocy ghostwriterów – agencja Ghost Time przygotowała tekst utworu oraz wsparła realizację klipu. Fakt, że w creditsach widnieje czterech autorów przy dwóch zwrotkach, wzbudza dyskusję w środowisku rapowym.

Co dalej? Reakcja sceny i możliwe konsekwencje

Choć utwór „Glow Up” może przyciągnąć uwagę fanów, część środowiska rapowego już deklaruje krytykę wobec ghostwritingu – w tym m.in. Włodi, Ero i Zeus, którzy są przeciwnikami ghostwritingu w rapie. W kontekście kariery Medusy może to oznaczać większą widoczność – zarówno pozytywną, jak i kontrowersyjną.