Szukaj
CGM

Matheo odpowiada za muzykę w nowym filmie Macieja Kawulskiego

Zwiastun "Dzikiego" już dostępny.

2025.09.15

opublikował:

Matheo odpowiada za muzykę w nowym filmie Macieja Kawulskiego

foto: facebook.com / Matheo Productions

Widzowie wreszcie mogą zobaczyć pierwsze fragmenty jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich premier przyszłego roku. Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu „Dziki” w reżyserii Macieja Kawulskiego – twórcy hitów „Akademia Pana Kleksa” i „Jak zostałem gangsterem”. Produkcja, która przeniesie widzów w mroczne i majestatyczne Karpaty XVII wieku, wejdzie na ekrany kin 2 stycznia 2026 roku. Za muzykę odpowiada stały współpracownik Kawulskiego – Matheo

Zwiastun odsłania nie tylko spektakularne plenery i epicką skalę realizacji, ale także ujawnia kolejne nazwiska w obsadzie. Do Tomasza Włosoka, który wciela się w głównego bohatera – półdzikiego wojownika wychowanego przez naturę – dołączają: Leszek Lichota („Znachor”, „Wataha”), Agata Buzek („Niewinne”, „Iluzja”), Zofia Jastrzębska („Kundel”, „Warszawianka”) oraz debiutująca Angelika Włoch. W zwiastunie po raz pierwszy możemy zobaczyć ich w pełnych emocji scenach, zapowiadających dramatyczne starcia i nieoczywiste relacje między bohaterami.

Dzuki na ekranach kin w styczniu 2026 r.

„Dziki” przenosi widzów w świat, gdzie legenda splata się z historią. Los głównego bohatera krzyżuje się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle majestatycznych gór rozgrywa się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

To pierwszy w historii polskiego kina film zrealizowany w wielkim formacie przy użyciu kamery ARRI ALEXA 65 mm – narzędzia, które wykorzystywali twórcy takich światowych superprodukcji jak „Diuna”, „Oppenheimer” czy „Dunkierka”. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica („Akademia Pana Kleksa”, „Jak pokochałam gangstera”).

Premiera filmu odbędzie się 2 stycznia 2026 roku, a pokazy przedpremierowe ruszą już w grudniu 2025 r.

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide
NEWS

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego
NEWS

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku
NEWS

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Polecane

CGM
Demi Lovato prezentuje pełen energii, dance-popowy singiel „Here All Night”

Demi Lovato prezentuje pełen energii, dance-popowy singiel „Here All N ...

To druga zapowiedź nadchodzącego albumu Demi.

39 minut temu

CGM
Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. ...

"Zrobiłeś to według wzoru, który przedstawił Sentino i osiągnąłeś sukces".

2 godziny temu

CGM
Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzi ...

Miało być "wiązanie i karmienie surową karkówką". Jak się skończyło?

3 godziny temu

CGM
Quebo i Krzysztof Stanowski razem w Arabii Saudyjskiej

Quebo i Krzysztof Stanowski razem w Arabii Saudyjskiej

"Będziemy pokazywać drogie miejsca, drogie rzeczy, jakieś obrzydlistwa po prostu".

4 godziny temu

CGM
Skolim zdradził, ile ma samochodów

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Wokalista nie ma jeszcze śmigłowca, ale ma już lądowisko dla niego.

5 godzin temu

CGM
Wokalista Iron Maiden zaśpiewał amerykański hymn przed meczem NFL

Wokalista Iron Maiden zaśpiewał amerykański hymn przed meczem NFL

Część fanów nie może zrozumieć, co tutaj się wydarzyło.

8 godzin temu