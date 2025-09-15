Matheo odpowiada za muzykę w nowym filmie Macieja Kawulskiego

foto: facebook.com / Matheo Productions

Widzowie wreszcie mogą zobaczyć pierwsze fragmenty jednej z najbardziej wyczekiwanych polskich premier przyszłego roku. Do sieci trafił oficjalny zwiastun filmu „Dziki” w reżyserii Macieja Kawulskiego – twórcy hitów „Akademia Pana Kleksa” i „Jak zostałem gangsterem”. Produkcja, która przeniesie widzów w mroczne i majestatyczne Karpaty XVII wieku, wejdzie na ekrany kin 2 stycznia 2026 roku. Za muzykę odpowiada stały współpracownik Kawulskiego – Matheo

Zwiastun odsłania nie tylko spektakularne plenery i epicką skalę realizacji, ale także ujawnia kolejne nazwiska w obsadzie. Do Tomasza Włosoka, który wciela się w głównego bohatera – półdzikiego wojownika wychowanego przez naturę – dołączają: Leszek Lichota („Znachor”, „Wataha”), Agata Buzek („Niewinne”, „Iluzja”), Zofia Jastrzębska („Kundel”, „Warszawianka”) oraz debiutująca Angelika Włoch. W zwiastunie po raz pierwszy możemy zobaczyć ich w pełnych emocji scenach, zapowiadających dramatyczne starcia i nieoczywiste relacje między bohaterami.

Dzuki na ekranach kin w styczniu 2026 r.

„Dziki” przenosi widzów w świat, gdzie legenda splata się z historią. Los głównego bohatera krzyżuje się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle majestatycznych gór rozgrywa się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.

To pierwszy w historii polskiego kina film zrealizowany w wielkim formacie przy użyciu kamery ARRI ALEXA 65 mm – narzędzia, które wykorzystywali twórcy takich światowych superprodukcji jak „Diuna”, „Oppenheimer” czy „Dunkierka”. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica („Akademia Pana Kleksa”, „Jak pokochałam gangstera”).

Premiera filmu odbędzie się 2 stycznia 2026 roku, a pokazy przedpremierowe ruszą już w grudniu 2025 r.