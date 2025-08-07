Mata podpisał nowego rapera w swojej wytwórni

fot. mat. pras.

Album, kilka singli, niemal 20 tys. słuchaczy miesięcznie na Spotify – Monday Waxie od pewnego czasu wykonuje dobrą robotę w podziemiu. Teraz artysta dostał szansę wypłynięcia na szerokie wody. Autor „Prawa jazdy” poinformował, że związał się kontraktem fonograficznym z wytwórnią Maty. Przypomnijmy – muzyka sp. z o.o. to oficyna, którą Mata prowadzi od pewnego czasu ze Szczepanem z Gombao33.

EP-ka w drodze

Wraz z ogłoszeniem podpisania kontraktu Monday Waxie poinformował, że pracuje nad EP-ką „Najdłuższe wakacje życia”. Niewykluczone, że w najbliższych dniach usłyszymy singiel zapowiadający wydawnictwo.

Jedynym dotychczasowym albumem nowego reprezentanta Muzyki jest ubiegłoroczny „L’appartement”. Złożone z dziewięciu utworów wydawnictwo trwa nieco ponad 20 minut.