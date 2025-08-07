Szukaj
CGM

Mata podpisał nowego rapera w swojej wytwórni

Kiedy pierwsze owoce współpracy?

2025.08.07

opublikował:

Mata podpisał nowego rapera w swojej wytwórni

fot. mat. pras.

Album, kilka singli, niemal 20 tys. słuchaczy miesięcznie na Spotify – Monday Waxie od pewnego czasu wykonuje dobrą robotę w podziemiu. Teraz artysta dostał szansę wypłynięcia na szerokie wody. Autor „Prawa jazdy” poinformował, że związał się kontraktem fonograficznym z wytwórnią Maty. Przypomnijmy – muzyka sp. z o.o. to oficyna, którą Mata prowadzi od pewnego czasu ze Szczepanem z Gombao33.

EP-ka w drodze

Wraz z ogłoszeniem podpisania kontraktu Monday Waxie poinformował, że pracuje nad EP-ką „Najdłuższe wakacje życia”. Niewykluczone, że w najbliższych dniach usłyszymy singiel zapowiadający wydawnictwo.

Jedynym dotychczasowym albumem nowego reprezentanta Muzyki jest ubiegłoroczny „L’appartement”. Złożone z dziewięciu utworów wydawnictwo trwa nieco ponad 20 minut.

Tagi


Popularne newsy

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye
NEWS

Tak wyglądała Bianca Censori zanim poznała Kanye Westa. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których trudno rozpoznać żonę Ye

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”
NEWS

Bedoes odpowiada na diss Eripe, scena rapowa ocenia. „Tede i Bedoes przechodzą dalej”

Białas „jedzie po Cartiera”
NEWS

Białas „jedzie po Cartiera”

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora
NEWS

Littlemoonster96 kiedyś szalała za Justinem Bieberem. Teraz dotknęła innego gwiazdora

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym
NEWS

Acid Drinkers wracają bez płyty, za to z czymś innym

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację
NEWS

Uczestnik „Idola” groził Kubie Wojewódzkiemu bronią. Jacek Cygan wspomina dramatyczną sytuację

Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”
NEWS

Chłopak Young Leosi: „Ciekawe, czy Sentino wie, że mamy z nim piosenkę”

Polecane

CGM
Dwaj mężczyźni żądają od Kodaka Blacka 10 mln dolarów, ponieważ postrzelono ich, kiedy znajdowali się w jego pobliżu

Dwaj mężczyźni żądają od Kodaka Blacka 10 mln dolarów, ponieważ postrz ...

Prawnik rapera nie pozostawia złudzeń: "Nie zapłacimy ani centa".

1 godzinę temu

CGM
Nadchodzi nowy film dokumentalny o Ozzym

Nadchodzi nowy film dokumentalny o Ozzym

Twórcy pokażą "ostatni rozdział życia" artysty.

2 godziny temu

CGM
Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Molesta Ewenement wśród gwiazd finału festiwalu Go! On Stage

Impreza odbędzie się w weekend.

4 godziny temu

CGM
Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zobaczyć na żywo

Scena pod napięciem: eklektyczna mieszanka artystów, których musisz zo ...

Do końca roku czeka nas dużo dobrego.

5 godzin temu

CGM
BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co ważne

BitterSweet Festival gra głośno, słucha uważnie i rozmawia o tym, co w ...

„Uważaj na siebie, baw się świetnie i wracaj do domu bezpiecznie”.

5 godzin temu

CGM
Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Ed Sheeran pod ostrzałem. Artysta nie cofa się i odpowiada na krytykę

Brytyjczyków rozwścieczyła niedawna wypowiedź artysty.

5 godzin temu