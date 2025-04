Mata o depenalizacji marihuany: „Dziś dołożyliśmy swoją cegiełkę”

fot. P. Tarasewicz

Na początku 2022 r. Mata został zatrzymany przez policję z niedużą ilością marihuany. Artysta usłyszał później zarzuty i choć finalnie sprawę umorzono ze względu na „niewielką szkodliwość społeczną”, przez pewien czas istniało ryzyko, że artysta odpowie karnie. Dowodzona przez niego Fundacja 420 walczy o to, by w przyszłości ani Mata, ani nikt inny nie miał w Polsce podobnych problemów. Choć podejście do marihuany w Polsce się liberalizuje, dale jesteśmy dalecy od depenalizacji osób, które mają przy sobie marihuanę na własny użytek.

Artysta nie poddaje się w walce o zmianę prawa w Polsce. Fundacja 420 pojawiła się na dzisiejszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Depenalizacji Marihuany, pokazując efekty swoich działań.

„Realny krok w stronę destygmatyzacji”

– Zaprezentowaliśmy raport: „Między potrzebą a kontrolą. Portret aktywnych użytkowników marihuany w Polsce”.

Raport powstał na podstawie anonimowych danych z aplikacji Cannabe, której rozwój wspiera nasza fundacja. To największe badanie w Polsce, pokazujące, kim są osoby regularnie sięgające po konopie.

Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji stworzyliśmy wizualne portrety statystycznych użytkowników. Pokazaliśmy je dziś w Sejmie, by uzmysłowić decydentom, że użytkownicy marihuany to zwykli ludzie – część społeczeństwa, a nie jego margines.

Depenalizacja jest możliwa. My dziś dołożyliśmy swoją cegiełkę – realny krok w stronę destygmatyzacji – wyjaśnił Mata.