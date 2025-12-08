Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym

Mata ponownie zaskoczył fanów. Choć pierwszy koncert na PGE Narodowym dopiero przed nami, artysta ogłosił już drugą datę swojego wielkiego wydarzenia. Ogromne zainteresowanie finałem trasy MATA2040 sprawiło, że dodanie kolejnego występu stało się koniecznością. Drugi koncert odbędzie się dzień po pierwszym – 16 maja 2026 roku.

Dlaczego Mata ogłosił drugi koncert?

Pierwszy koncert rapera na PGE Narodowym wyprzedał się błyskawiczni. Mata w swoich mediach społecznościowych podkreślił, że skala trasy MATA2040 jest tak imponująca, iż trudno byłoby ją zakończyć jednym wydarzeniem.

Dodając drugi termin, artysta chce zapewnić każdemu chętnemu możliwość udziału w wielkim finale trasy, a jednocześnie podkreśla wyjątkowy charakter całego projektu.

Terminy sprzedaży biletów na koncerty Maty

Raper ogłosił także szczegółowy harmonogram sprzedaży biletów na dodatkowy koncert. Dla fanów to ważne informacje, ponieważ poprzednia pula rozeszła się w ekspresowym tempie.

9 grudnia, godz. 12:00 – przedsprzedaż dla osób, które zakupiły bilet na trasę MATA2040 lub na pierwszy koncert na Narodowym.

10 grudnia, godz. 12:00 – przedsprzedaż dla użytkowników aplikacji Żappka.

11 grudnia, godz. 12:00 – start otwartej sprzedaży biletów dla wszystkich.

Wszystko wskazuje na to, że również druga data może okazać się wielkim sukcesem frekwencyjnym.

Nowy album Maty przed majowymi koncertami

Kolejna dobra wiadomość dla fanów: Mata zapowiedział premierę nowego albumu co najmniej tydzień przed koncertami na PGE Narodowym. Oznacza to, że oba show będą nie tylko zakończeniem trasy, ale także pierwszą publiczną prezentacją świeżego materiału artysty.

Nowy album oraz podwójne koncerty na największym stadionie w Polsce mogą okazać się jednym z najważniejszych momentów w karierze rapera.