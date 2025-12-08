CGM

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym

Mata zapowiedział premierę nowego albumu co najmniej tydzień przed koncertami na PGE Narodowym

2025.12.08

opublikował:

Mata jak Quebonafide ogłasza drugi koncert na PGE Narodowym

Mata ponownie zaskoczył fanów. Choć pierwszy koncert na PGE Narodowym dopiero przed nami, artysta ogłosił już drugą datę swojego wielkiego wydarzenia. Ogromne zainteresowanie finałem trasy MATA2040 sprawiło, że dodanie kolejnego występu stało się koniecznością. Drugi koncert odbędzie się dzień po pierwszym – 16 maja 2026 roku.

Dlaczego Mata ogłosił drugi koncert?

Pierwszy koncert rapera na PGE Narodowym wyprzedał się błyskawiczni. Mata w swoich mediach społecznościowych podkreślił, że skala trasy MATA2040 jest tak imponująca, iż trudno byłoby ją zakończyć jednym wydarzeniem.

Dodając drugi termin, artysta chce zapewnić każdemu chętnemu możliwość udziału w wielkim finale trasy, a jednocześnie podkreśla wyjątkowy charakter całego projektu.

Terminy sprzedaży biletów na koncerty Maty

Raper ogłosił także szczegółowy harmonogram sprzedaży biletów na dodatkowy koncert. Dla fanów to ważne informacje, ponieważ poprzednia pula rozeszła się w ekspresowym tempie.

  • 9 grudnia, godz. 12:00 – przedsprzedaż dla osób, które zakupiły bilet na trasę MATA2040 lub na pierwszy koncert na Narodowym.

  • 10 grudnia, godz. 12:00 – przedsprzedaż dla użytkowników aplikacji Żappka.

  • 11 grudnia, godz. 12:00 – start otwartej sprzedaży biletów dla wszystkich.

Wszystko wskazuje na to, że również druga data może okazać się wielkim sukcesem frekwencyjnym.

Nowy album Maty przed majowymi koncertami

Kolejna dobra wiadomość dla fanów: Mata zapowiedział premierę nowego albumu co najmniej tydzień przed koncertami na PGE Narodowym. Oznacza to, że oba show będą nie tylko zakończeniem trasy, ale także pierwszą publiczną prezentacją świeżego materiału artysty.

Nowy album oraz podwójne koncerty na największym stadionie w Polsce mogą okazać się jednym z najważniejszych momentów w karierze rapera.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez MATA : ) (@33mata)

Tagi


Popularne newsy

Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży
NEWS

Adidas wygrał sprawę z Kanye Westem w sądzie federalnym – co to oznacza dla marki i branży

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka
NEWS

T.Love rozpada się na oczach fanów? Kolejny członek zespołu opuszcza Muńka Staszczyka

50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co za gejowskie gów**”
NEWS

50 Cent sądzi, że Diddy wysłał mu kwiaty jako ostrzeżenie: „Co za gejowskie gów**”

Były ochroniarz Diddy’ego zdradza jak prywatne nagrania rapera trafiły do dokumentu 50 Centa
NEWS

Były ochroniarz Diddy’ego zdradza jak prywatne nagrania rapera trafiły do dokumentu 50 Centa

Czy Polska wycofa się z Eurowizji 2026? TVP zapowiada oświadczenie w poniedziałek
NEWS

Czy Polska wycofa się z Eurowizji 2026? TVP zapowiada oświadczenie w poniedziałek

Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób
NEWS

Biały Dom trolluje Sabrinę Carpenter w obrzydliwy sposób

Tekashi planuje zrzucić w więzieniu 32 kilogramy
NEWS

Tekashi planuje zrzucić w więzieniu 32 kilogramy

Polecane

CGM
Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ulga”

Sidney Polak komentuje swoje odejście z T.Love: „Szok i ogromna ...

Rewolucja w zespole trwa

4 minuty temu

CGM
Katy Perry towarzyszy Justinowi Trudeau podczas dyplomatycznego lunchu z byłym premierem Japonii

Katy Perry towarzyszy Justinowi Trudeau podczas dyplomatycznego lunchu ...

Do sieci trafiło zdjęcie ze spotkania

6 godzin temu

CGM
Lotnisko imienia Ozzy’ego Osbourne’a w Birmingham? Jest odpowiedź dyrektora

Lotnisko imienia Ozzy’ego Osbourne’a w Birmingham? Jest od ...

Wśród mieszkańców Birmingham wciąż trwa dyskusja na temat formy upamiętnienia Ozzy’ego

6 godzin temu

CGM
Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigdy nie usiadłyśmy i nie porozmawiałyśmy”

Viki Gabor o konflikcie z Roksaną Węgiel: „Niczego nie żałuję. My nigd ...

"Ja jestem takim typem osoby, która nie lubi robić niepotrzebnych konfliktów"

6 godzin temu

CGM
Arab zawalczy o mistrzowski pas 

Arab zawalczy o mistrzowski pas 

Rywalem rapera będzie Taazy

6 godzin temu

CGM
Kizo opowiada, jak poznał Karola Nawrockiego – niespodziewane spotkanie w muzeum

Kizo opowiada, jak poznał Karola Nawrockiego – niespodziewane sp ...

Kizo podzielił się historią swojego pierwszego spotkania z Karolem Nawrockim

7 godzin temu