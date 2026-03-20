Mata i Polo G we wspólnym numerze. „Chciałem podbić świat – jak mogę zrobić to w Polsce?”

Mata ponownie wychodzi poza granice polskiego rynku. Tym razem młody raper nawiązał współpracę z Polo G, co dla wielu fanów może być jednym z najważniejszych międzynarodowych ruchów w jego karierze.

Globalne ambicje Maty

Od początku swojej działalności Mata podkreślał, że nie chce ograniczać się wyłącznie do polskiej sceny. W jednym z najnowszych materiałów przyznał wprost, że jego celem było wyjście poza krajowy rynek i próba zaistnienia globalnie. Współpraca z Polo G wydaje się więc naturalnym krokiem w tym kierunku.

Nie jest to zresztą przypadkowy moment w jego karierze. Artysta przygotowuje się do jednego z największych koncertów w swoim życiu – występu na PGE Narodowy w maju 2026 roku, który ma być symbolicznym podsumowaniem jego dotychczasowej drogi.

Wspólny numer już w sieci

Do sieci trafił właśnie współny teledysk Maty i Polo G. Video powstało do numeru „Pangea”.