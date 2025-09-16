Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych mieszkańców i sprawiedliwość klimatyczną

Massive Attack wystąpią w hali Espaco Unimed w São Paulo wraz z projektem pobocznym Sepultury, Cavalera, w czwartek 13 listopada. Wydarzenie zostało zaplanowane tak, aby zbiegło się z COP30 – Międzynarodową Konferencją Klimatyczną odbywającą się w brazylijskim mieście Belém.

Wsparcie dla rdzennych ludów Amazonii

Organizatorzy koncertu podkreślają, że wydarzenie ma na celu wspieranie walki rdzennych mieszkańców Amazonii o uznanie i ochronę ich ziem. Podczas samego koncertu pojawią się przedstawiciele ruchów rdzennych, a zespoły będą współpracować w Brazylii, aby wspierać amazońskie inicjatywy.

Sepultura, w osobach Maxa i Iggora Cavalera, zagra album Chaos AD w całości. Robert „3D” Del Naja z Massive Attack powiedział:

„Czuję się zaszczycony, że mogę współpracować z braćmi w wsparciu dla niezwykłej integralności i istotnej roli rdzennych mieszkańców Brazylii i szerzej – regionu Amazonii. To okazja, aby wysłuchać wiedzy, autorytetu moralnego i mądrości rdzennych sojuszy oraz pomóc zapewnić, że ich głos będzie słyszany w salach negocjacyjnych COP30. Nigdy nie potrzebowaliśmy ich obecności w tej zniekształconej przestrzeni politycznej tak bardzo, jak teraz.”

Głosy rdzennej ludności na scenie