Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych mieszkańców i sprawiedliwość klimatyczną

Massive Attack wystąpią w hali Espaco Unimed w São Paulo wraz z projektem pobocznym Sepultury, Cavalera, w czwartek 13 listopada. Wydarzenie zostało zaplanowane tak, aby zbiegło się z COP30 – Międzynarodową Konferencją Klimatyczną odbywającą się w brazylijskim mieście Belém.
Wsparcie dla rdzennych ludów Amazonii
Organizatorzy koncertu podkreślają, że wydarzenie ma na celu wspieranie walki rdzennych mieszkańców Amazonii o uznanie i ochronę ich ziem. Podczas samego koncertu pojawią się przedstawiciele ruchów rdzennych, a zespoły będą współpracować w Brazylii, aby wspierać amazońskie inicjatywy.
Sepultura, w osobach Maxa i Iggora Cavalera, zagra album Chaos AD w całości. Robert „3D” Del Naja z Massive Attack powiedział:
„Czuję się zaszczycony, że mogę współpracować z braćmi w wsparciu dla niezwykłej integralności i istotnej roli rdzennych mieszkańców Brazylii i szerzej – regionu Amazonii. To okazja, aby wysłuchać wiedzy, autorytetu moralnego i mądrości rdzennych sojuszy oraz pomóc zapewnić, że ich głos będzie słyszany w salach negocjacyjnych COP30. Nigdy nie potrzebowaliśmy ich obecności w tej zniekształconej przestrzeni politycznej tak bardzo, jak teraz.”
Głosy rdzennej ludności na scenie
Wspólne oświadczenie trzech organizacji rdzennych (G9, Coordination of Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon oraz Articulation of Indigenous Peoples of Brazil) podkreśla znaczenie koncertu:
„My, rdzenni mieszkańcy, wchodzimy na scenę, jakbyśmy rozpalali pradawny ogień w sercu nocy. Razem z Massive Attack i zespołem Cavalera przekształcamy dźwięk w powstanie. Nasze głosy – żywe, przodkowe, nieokiełznane – przetną powietrze, przekroczą każdą granicę i zjednoczą ludzi od Amazonii po Pacyfik. Jesteśmy korzeniami, które opierają się, przyszłością, która nalega. Nigdy nie odeszliśmy. Jesteśmy tu, aby przypomnieć: Ziemia pamięta. A przez nas domaga się – rozmontujcie maszynę, która ją pożera. Odpowiedź jest już tutaj. Wznosi się z samej ziemi, po której kroczymy razem. Odpowiedzią jesteśmy my. Wszyscy. I będziemy iść naprzód.”