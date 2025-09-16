Szukaj
CGM

Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych mieszkańców i sprawiedliwość klimatyczną

Koncert z okazji COP30 w São Paulo

2025.09.16

opublikował:

Massive Attack ogłasza koncert w Brazylii wspierający prawa rdzennych mieszkańców i sprawiedliwość klimatyczną

Massive Attack wystąpią w hali Espaco Unimed w São Paulo wraz z projektem pobocznym Sepultury, Cavalera, w czwartek 13 listopada. Wydarzenie zostało zaplanowane tak, aby zbiegło się z COP30 – Międzynarodową Konferencją Klimatyczną odbywającą się w brazylijskim mieście Belém.

Wsparcie dla rdzennych ludów Amazonii

Organizatorzy koncertu podkreślają, że wydarzenie ma na celu wspieranie walki rdzennych mieszkańców Amazonii o uznanie i ochronę ich ziem.  Podczas samego koncertu pojawią się przedstawiciele ruchów rdzennych, a zespoły będą współpracować w Brazylii, aby wspierać amazońskie inicjatywy.

Sepultura, w osobach Maxa i Iggora Cavalera, zagra album Chaos AD w całości. Robert „3D” Del Naja z Massive Attack powiedział:

„Czuję się zaszczycony, że mogę współpracować z braćmi w wsparciu dla niezwykłej integralności i istotnej roli rdzennych mieszkańców Brazylii i szerzej – regionu Amazonii. To okazja, aby wysłuchać wiedzy, autorytetu moralnego i mądrości rdzennych sojuszy oraz pomóc zapewnić, że ich głos będzie słyszany w salach negocjacyjnych COP30. Nigdy nie potrzebowaliśmy ich obecności w tej zniekształconej przestrzeni politycznej tak bardzo, jak teraz.”

Głosy rdzennej ludności na scenie

Wspólne oświadczenie trzech organizacji rdzennych (G9, Coordination of Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon oraz Articulation of Indigenous Peoples of Brazil) podkreśla znaczenie koncertu:

„My, rdzenni mieszkańcy, wchodzimy na scenę, jakbyśmy rozpalali pradawny ogień w sercu nocy. Razem z Massive Attack i zespołem Cavalera przekształcamy dźwięk w powstanie. Nasze głosy – żywe, przodkowe, nieokiełznane – przetną powietrze, przekroczą każdą granicę i zjednoczą ludzi od Amazonii po Pacyfik. Jesteśmy korzeniami, które opierają się, przyszłością, która nalega. Nigdy nie odeszliśmy. Jesteśmy tu, aby przypomnieć: Ziemia pamięta. A przez nas domaga się – rozmontujcie maszynę, która ją pożera. Odpowiedź jest już tutaj. Wznosi się z samej ziemi, po której kroczymy razem. Odpowiedzią jesteśmy my. Wszyscy. I będziemy iść naprzód.”

 

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a
NEWS

Mesowi chyba mało krwi. Po TDF-ie teraz atakuje Lil Wayne’a

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”
NEWS

Wigor z Mor W.A. oskarża Liroya: „Zostałem oszukany na 50 tysięcy złotych”

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide
NEWS

Gromda komentuje współpracę z Quebonafide

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku
NEWS

65 tys. fanów Oasis „robi Poznań” na koncercie w Meksyku

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończ ...

Malik Montana udzielił wywiadu Winiemu

19 minut temu

CGM
Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drastyczny stan zwłok utrudnia śledztwo

Sprawa kryminalna D4vd: Ciało w Tesli wciąż niezidentyfikowane. Drasty ...

Policja bada szokujące odkrycie

1 godzinę temu

CGM
Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Lil Nas X trafił na odwyk po ostatnim aresztowaniu

Prawnik potwierdza leczenie artysty

1 godzinę temu

CGM
Rolling Stones prawie skończyli nowy album – szczegóły prac w Londynie

Rolling Stones prawie skończyli nowy album – szczegóły prac w Lo ...

Nowa płyta szybciej niż ostatnio

1 godzinę temu

CGM
Aerosmith i Yungblud z nowym singlem „My Only Angel”. Pierwsze wydanie legendy rocka od dekady

Aerosmith i Yungblud z nowym singlem „My Only Angel”. Pierwsze wydani ...

Czy „My Only Angel” zapowiada większy projekt?

2 godziny temu

CGM
Bad Bunny pokaże finałowy koncert z Portoryko w darmowym streamie na Prime Video

Bad Bunny pokaże finałowy koncert z Portoryko w darmowym streamie na P ...

Ostatni show dostępny online za darmo

2 godziny temu